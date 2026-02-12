Beba se siente traicionada por Juanse Laverde tras su nominación en La casa de los famosos Colombia

Beba quedó profundamente sentida tras la nominación de Alexa Torrex y Juanse Laverde y así se lo expresó a Valentino Lázaro.

Beba se sintió traicionada por Juanse Laverde tras la gala de nominación. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Bad Bunny Bad Bunny recibe inesperado agradecimiento de El Gran Combo tras revivir su clásico salsero

¿Qué le dijo Beba a Valentino sobre la nominación de Alexa Torrex y Juanse Laverde en La casa de los famosos Colombia 3?

Después de la gala de nominación, Beba se sinceró y dio sus impresiones sobre la decisión de Juanse de dejar que Alexa la nominara, alegando que eso no lo hace un buen líder de cuarto y que no esperó que Laverde no la defendiera.

Para ella, se trata de una traición porque cuando tuvo la oportunidad de ser líder lo salvó a él.

Valentino, por su parte, intentó calmarla diciéndole que no entendía su molestia, pues ellos hicieron lo mismo de dividirse las responsabilidades del liderazgo.

Sin embargo, Beba insistió en que la diferencia estaba en que antes de repartirse las responsabilidades dejaron claros los límites y estaban de acuerdo con las decisiones que cada uno iba a tomar, lo que para ella significa que Juanse no tuvo reparos en permitir que Alexa fuera directamente contra ella.

¿Qué opinaron Karen Sevillano y Vicky Berrio sobre la nominación de Alexa Torrex a Beba en La casa de los famosos Colombia 3?

Karen Sevillano y Vicky Berrio analizaron esta situación en el After y coincidieron en que era un movimiento que se veía venir por parte de Alexa.

Según ellas, la líder tuvo la suerte de imponerse sobre Juanse en la condición que se había pactado para decidir quién nominaba, que dependía del número de habitantes de cada cuarto en riesgo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Sonia Restrepo recordó a Yeison Jiménez con desgarrador mensaje: “Santi ya dijo papá”

Karen incluso señaló que la única que no ha notado ese conflicto es Beba, quien parece estar bastante nerviosa por enfrentar la gala de eliminación.

Hoy es jueves de salvación y Beba tendrá que hacer su mayor esfuerzo junto a su equipo para tener una posibilidad de no ir al cuarto de eliminados.

La prueba será determinante, pues de su resultado depende que pueda medir o no cómo están las votaciones por ella esta temporada.

Mientras tanto, Juanse Laverde también atraviesa un momento complicado. El cantante tuvo un fuerte cruce de palabras con Tebi durante la prueba de capturar la bandera realizada ayer, lo que dejó en evidencia las tensiones que arrastra con varios compañeros.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó Beba a las críticas de Karola por su maquillaje: "Destila envidia"

Además, mantiene diferencias con Campanita, con quien ha protagonizado enfrentamientos constantes.

Esta nueva distancia con Beba podría convertirse en otro vínculo roto dentro de su estrategia, debilitando su posición en el juego.