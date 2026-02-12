Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Beba se siente traicionada por Juanse Laverde tras su nominación en La casa de los famosos Colombia

Beba expresó sentirse traicionada ya que Juanse Laverde dejó que Alexa la enviara a placa en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Beba se molestó.
Beba se molestó por la decision de Juanse Laverde. (Fotos Canal RCN)

Beba quedó profundamente sentida tras la nominación de Alexa Torrex y Juanse Laverde y así se lo expresó a Valentino Lázaro.

Beba se sintió traicionada por Juanse Laverde.
Beba se sintió traicionada por Juanse Laverde tras la gala de nominación. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué le dijo Beba a Valentino sobre la nominación de Alexa Torrex y Juanse Laverde en La casa de los famosos Colombia 3?

Después de la gala de nominación, Beba se sinceró y dio sus impresiones sobre la decisión de Juanse de dejar que Alexa la nominara, alegando que eso no lo hace un buen líder de cuarto y que no esperó que Laverde no la defendiera.

Para ella, se trata de una traición porque cuando tuvo la oportunidad de ser líder lo salvó a él.

Valentino, por su parte, intentó calmarla diciéndole que no entendía su molestia, pues ellos hicieron lo mismo de dividirse las responsabilidades del liderazgo.

Sin embargo, Beba insistió en que la diferencia estaba en que antes de repartirse las responsabilidades dejaron claros los límites y estaban de acuerdo con las decisiones que cada uno iba a tomar, lo que para ella significa que Juanse no tuvo reparos en permitir que Alexa fuera directamente contra ella.

¿Qué opinaron Karen Sevillano y Vicky Berrio sobre la nominación de Alexa Torrex a Beba en La casa de los famosos Colombia 3?

Karen Sevillano y Vicky Berrio analizaron esta situación en el After y coincidieron en que era un movimiento que se veía venir por parte de Alexa.

Según ellas, la líder tuvo la suerte de imponerse sobre Juanse en la condición que se había pactado para decidir quién nominaba, que dependía del número de habitantes de cada cuarto en riesgo.

Artículos relacionados

Karen incluso señaló que la única que no ha notado ese conflicto es Beba, quien parece estar bastante nerviosa por enfrentar la gala de eliminación.

Hoy es jueves de salvación y Beba tendrá que hacer su mayor esfuerzo junto a su equipo para tener una posibilidad de no ir al cuarto de eliminados.

La prueba será determinante, pues de su resultado depende que pueda medir o no cómo están las votaciones por ella esta temporada.

Mientras tanto, Juanse Laverde también atraviesa un momento complicado. El cantante tuvo un fuerte cruce de palabras con Tebi durante la prueba de capturar la bandera realizada ayer, lo que dejó en evidencia las tensiones que arrastra con varios compañeros.

Artículos relacionados

Además, mantiene diferencias con Campanita, con quien ha protagonizado enfrentamientos constantes.

Esta nueva distancia con Beba podría convertirse en otro vínculo roto dentro de su estrategia, debilitando su posición en el juego.

Juanse Laverde permitió que nominaran a Beba.
Juanse Laverde permitió que Alexa Torrex nominara a Beba. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Comparan a Mariana Zapata con actriz de Yo soy Betty, la fea Mariana Zapata

Mariana Zapata desata memes tras maquillaje de Beba y la comparan con Sandra de Yo soy Betty, la fea

Comparan a Mariana Zapata con Sandra de Yo soy Betty, la fea tras maquillaje que le hizo Beba en La casa de los famosos.

Esposo de Beba se pronunció en redes por el hate que recibe la participante de La casa de los famosos Colombia 3. La casa de los famosos

El esposo de Beba se pronunció sobre el ‘hate’ que recibe ella: “Gracias por la promoción”

El esposo de Beba se pronunció y respondió lo que piensa tras críticas que le hacen a la participante de La casa de los famosos.

Yina Calderón habla del ingreso de Karola a La casa de los famosos La casa de los famosos

Yina Calderón habla del ingreso de Karola a La casa de los famosos: "No te pongas la bata de Emiro"

Yina Calderón sorprendió al referirse a Karola y realizar una confesión sobre su participación en La casa de los famosos.

Lo más superlike

Úrsula Corberó de La casa de papel sorprende con el nacimiento de su primer hijo Talento internacional

Reconocida actriz de La casa de papel sorprende con el nacimiento de su primer hijo

A través de redes sociales, Úrsula Corberó y Chino Darín se mostraron conmovidos al anunciar el nacimiento de Dante.

yeison jimenez tumba Yeison Jiménez

Así luce la tumba simbólica de Yeison Jiménez tras un mes de su muerte

Exfutbolista confiesa delicado estado de salud tras ser diagnosticado con cáncer Viral

Exfutbolista confiesa delicado estado de salud tras ser diagnosticado con cáncer

Ángela Aguilar compartió un tierno momento con Nodal mientras esperan su boda religiosa. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar comparte romántico momento con Christian Nodal antes de su boda

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones