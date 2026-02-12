Yina Calderón habla del ingreso de Karola a La casa de los famosos: "No te pongas la bata de Emiro"
Yina Calderón sorprendió al referirse a Karola y realizar una confesión sobre su participación en La casa de los famosos.
Yina Calderón rompió el silencio y reveló lo que piensa de la participación de Karola en La casa de los famosos. La empresaria generó revuelo en redes al realizar una curiosa confesión.
¿Cómo es la relación de Yina Calderón y Karola?
La relación entre Karola y Yina Calderón ha sido una de las más mencionadas en el mundo del entretenimiento. En redes mencionan que su rivalidad inició por las críticas de Yina hacia Karola.
Yina comenzó a cuestionar el talento y la autenticidad de Karola, lo que generó una respuesta inmediata. En varias ocasiones, la creadora de contenido ha opinado sobre las cirugías y el aspecto físico de Karola, generando múltiples comentarios.
Así mismo, recuerdan que se han lanzado pullas sobre quién tiene más relevancia en la industria del entretenimiento en Colombia. Ambas han utilizado las transmisiones en directo para responderse mutuamente, a veces con un tono elevado y sarcástico.
¿Qué ha dicho Karola sobre Yina Calderón?
Luego de que Yina hablara acerca de su cuerpo, Karola la calificó de "atrevida" y la acusó de intrometerse en lo que no le correspondía. Sugirió que debería preocuparse por otros asuntos antes de criticar a los demás.
Karola también ha comentado sobre el rol de Yina en la industria del entretenimiento, afirmando que el papel de la empresaria se reduce a generar conflictos en redes y realities.
¿Qué dijo Yina Calderón sobre la entrada de Karola a La casa de los famosos?
En una entrevista con Buen día, Colombia, Yina fue cuestionada acerca de la participación de Karola en el reality. Sin meditarlo mucho, Yina dio una respuesta que sorprendió a muchos:
Me gusta, siento que movió la casa
Aunque la empresaria cuestionó que algunas de sus actitudes se parecían a las de Emiro, destacó que para “coronar”, Karola debe mantener la energía con la que llegó a La casa de los famosos y ser ella misma.
Este comentario llamó la atención de los usuarios, quienes cuestionan si podría haber posibilidades de reconciliación o si, por el contrario, se trata de una estrategia.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike