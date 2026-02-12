El influencer Yeferson Cossio se viralizó en redes luego de exhibir la extravagante compra que realizó. Se trata de unos zapatos en oro, cuyo diseño es exclusivo en todo el mundo.

Artículos relacionados Bad Bunny Bad Bunny recibe inesperado agradecimiento de El Gran Combo tras revivir su clásico salsero

¿Qué objetos de Yeferson Cossio llaman la atención?

Los fans aseguran que una de las cosas que caracteriza a Yeferson Cossio son sus compras extravagantes y "objetos de oro" que ha presumido a través de sus redes.

Uno de los objetos más llamativos es su alfombra de oro. En uno de sus viajes a Dubái, en 2021, compró una alfombra tejida con hilos de oro de 24 quilates y piedras, valorada en unos 200.000 dólares.

Yeferson Cossio ha presumido sus objetos de oro / (Foto de Canal RCN y Freepik)

El influencer ha mostrado en varias ocasiones que cuenta con una gran cantidad de accesorios en oro. Pese a las críticas, Cossio suele defender estas compras asegurando que, más allá del lujo, son inversiones en activos que no se devalúan como el peso colombiano.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Sonia Restrepo recordó a Yeison Jiménez con desgarrador mensaje: “Santi ya dijo papá”

¿Cómo son los zapatos de oro de Yeferson Cossio?

Yeferson Cossio sorprendió al mostrar el particular regalo que recibió: unos exclusivos zapatos de oro, hechos completamente a mano. Cossio enfatizó que él mismo participó en el diseño, asegurándose de que fueran una pieza única en el mundo.

Los zapatos fueron una adquisición personal. Según un video publicado por el propio influencer a finales de enero de 2026, él mismo los mandó a fabricar como un reconocimiento a su propia persistencia y a "todos los pasos que ha dado durante su vida".

El calzado fue fabricado a mano en Italia por una marca de lujo. La entrega se realizó bajo una experiencia de guante blanco, donde le entregaron una caja de seguridad con su nombre grabado.

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre sus zapatos de oro?

El influencer destacó que otro de sus propósitos era tener una experiencia personalizada; por eso, se encargó de pedir que tuvieran un chip integrado que, al acercar un celular, abra automáticamente su perfil de Instagram.

Yeferson Cossio mostró sus zapatos de oro / (Foto del Canal RCN)

En varias ocasiones, Cossio ha resaltado su interés por la exclusividad de sus pertenencias, razón por la cual él mismo participó en el diseño, asegurándose de que fuera una pieza diferente a todas.

El objeto ha llamado la atención en redes, donde los internautas cuestionan los límites del creador de contenido y la capacidad de sorprender con sus extravagancias.