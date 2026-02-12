Rubén Blades anunció su retiro de los escenarios y fija fecha para su última gira

Rubén Blades, una de las voces más influyentes de la música latina, confirmó que se acerca el cierre de su etapa como artista de giras internacionales, y a sus 75 años, decidió comunicar personalmente que pondrá fin a sus presentaciones en vivo en los próximos años.

El anuncio no significa un retiro absoluto de la música, sino un cambio en el ritmo de vida que ha mantenido durante más de medio siglo.

¿Cuándo será la última gira de Rubén Blades?

El artista adelantó que el 2027 marcaría su último año realizando giras junto a la orquesta dirigida por Roberto Delgado, agrupación con la que ha compartido importantes proyectos en los últimos tiempos.

Aunque aún faltan fechas por confirmar, la meta es cerrar esta etapa con presentaciones que mantengan el estándar musical que lo ha caracterizado.

Para Rubén Blades, el desgaste físico que implica viajar constantemente y sostener largas temporadas de conciertos es un factor determinante, y ha manifestado que prefiere despedirse del formato de giras antes de comprometer la potencia vocal y la energía que el público espera de él.

¿Rubén Blades abandona por completo la música?

Lejos de apartarse de la creación artística, el llamado “poeta de la salsa” confirmó que continúa trabajando en nuevos proyectos discográficos y uno de ellos lo desarrolla junto a la misma orquesta que lo acompaña en su actual recorrido musical.

tiene 75 años y desea regresar de forma permanente a Panamá a más tardar en 2028. | Foto: Freepik

Rubén Blades ha demostrado a lo largo de su carrera que su inquietud musical no se limita al escenario, desde sus inicios profesionales en la década de los sesenta, su identidad como compositor ha sido el eje central de su trayectoria.

¿Qué legado deja Rubén Blades?

Fue en los años setenta cuando alcanzó proyección internacional con canciones emblemáticas que redefinieron la narrativa dentro de la salsa, sus letras abordaron temas sociales, políticos y humanos con un enfoque poco habitual en el género.

Rubén Blades anunció que 2027 será su último año activo de giras junto a la banda de Roberto Delgado. (Foto de Freepik)

Acumula más de veinte premios entre Grammy y Latin Grammy, e incursionó con éxito en la actuación, participando en decenas de producciones audiovisuales, en el ámbito político, ocupó cargos públicos en Panamá y fue candidato presidencial en los años noventa.

Su legado, sin embargo, continuará vibrando en cada canción que marcó generaciones y en cada escenario que pisó con convicción artística.