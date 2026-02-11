Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón reaccionó luego de Karola tildara a Mariana Zapata de "plató típico"

Yina Calderón salió en defensa de Mariana Zapata luego de fuerte crítica que le lanzó Karola en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón, Karola y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia
Yina Calderón defendió a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

La empresaria Yina Calderónreaccionó luego de que la influenciadora Karola criticada a Mariana Zapata tras su llegada a La casa de los famosos Colombiacomo nueva participante del reality.

¿Qué le dijo Karola a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido Karola llegó a revolucionar La casa de los famosos Colombia y señaló que varios de sus rivales y objetivos para sacar son Valentino, Beba y Mariana Zapata.

karola contra mariana zapata en la casa de los famosos

En medio de las discusiones que ha tenido con sus compañeros, decidió irse en contra de Mariana Zapata y relucir el comentario que suele hacerse constantemente al calificarla como "plato típico".

Este calificativo ya se lo había realizado la actriz Marilyn Patiño durante el posicionamiento del pasado 8 de febrero, en el que quedó eliminada junto con la presentadora Sara Uribe.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras critica de Karola a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia Yina Calderón reaccionó a dicha crítica que le lanzó Karola a Mariana Zapata en el programa, indicando que ella le hubiera contestado al similar, cuestionando la vida personal de la influenciadora.

yina calderon sobre mariana zapata en la casa de los famosos

"Yo digo por qué no le dijo 'yo soy el plato típico de Colombia y tú de RD, o te llamo la esposa del señor Jiménez, o te llamo la esposa de la materialista, o te muestro que te has c*mido los novios de Yailin", expresó en Mix.

Indicaron que quizás Mariana no tiene esos datos de ella, pero Yina Calderón aseguró que Marina Zapata conoce esos detalles sobre Karola, pero por el hecho de que no querer quedar mal no le hace mención de esas cosas.

Por ahora, Yina Calderón sigue dando sus polémicas opiniones sobre algunos de los participantes de esta tercera temporada, mientras se prepara para otro proyecto a nivel internacional, en el que espera seguir siendo villana.

Por su parte, Karola y Mariana Zapata siguen con su enemistad en La casa de los famosos Colombia, d ela que puedes estar al pendiente en las galas, la aplicación y YouTube del Canal RCN.

