José Rodríguez reveló que él quiso terminar la relación con Yaya: “No tengo nada bueno que decir”

José Rodríguez se refirió a su ruptura con Yaya Muñoz y confesó que él tomó la decisión de acabar con ese noviazgo.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Yaya Muñoz y José Rodríguez habían iniciado su relación en La casa de los famosos.
José Rodríguez hizo una reveladora confesión sobre el final de su relación con Yaya Muñoz. Fotos: RCN

José Rodríguez habló de nuevo de su ruptura con Yaya Muñoz, a quien había conocido en La casa de los famosos Colombia y hasta le mandó una indirecta a la presentadora.

¿Por qué terminaron José Rodríguez y Yaya Muñoz, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia?

En charla con ‘Buen Día, Colombia’ de RCN, José reveló cómo está su corazón y soltó nuevos detalles de la forma en que terminó su relación con Yaya.

Yaya y yo sabemos muy bien por qué yo terminé la relación; yo tomé la decisión y, tanto ella como yo lo sabemos. No quiero ponerme a hablar mal de ella; al final, es una mujer, a mí me crio una mujer; no tengo nada bueno que decir y, cuando uno no tiene nada bueno que decir, es mejor quedarse callado

El deportista comentó que no dará más detalles de por qué quiso ponerle punto final a dicha relación, de paso, afirmó que no pretende hablar mal de ella, pues fue alguien muy importante en su vida y con quien convivió durante un año.

No se habla mal, pero se presta para el morbo del ambiente; el 50 por ciento tal… No es hablar mal, pero es tirar ‘pullita

José Rodríguez fue el que quiso terminar la relación con Yaya Muñoz.
José Rodríguez lanzó contundentes frases al referirse al final de su relación con Yaya Muñoz. Foto: RCN

José Rodríguez se refirió al video que se viralizó en redes sociales y en el que aparece muy cercano a una mujer; aclaró si se trata de un nuevo amor.

Conociendo, dejándose conocer; nada serio, nada serio. Estamos tranquilos, estamos buscando paz

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre el final de su relación con José Rodríguez?

Yaya Muñoz, por otro lado, también ya ha hablado del final de su relación con José Rodríguez. La presentadora reveló que intentaron encauzar su noviazgo, pero las cosas finalmente no se dieron.

No nos entendíamos, lo intentamos, fue algo muy bonito que se vivió en La casa de los famosos, pero yo creo que sí hay que conocerse más a la hora de salir de un reality", señaló, dejando atrás de una vez por todas, cualquier tipo de especulación que se haya generado sobre el tema

Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia.
En su versión de por qué se acabó la relación, Yaya expresó que intentaron arreglar sus diferencias. Foto | Canal RCN.

Y aunque el noviazgo llegó a su fin, Muñoz no perdió la posibilidad para admitir que todo se acabó y que ambos vivieron momentos lindos que son los que ahora guarda en su memoria.

¿Cómo inició la historia de amor entre Yaya Muñoz y José Rodríguez?

José Rodríguez y Yaya Muñoz habían iniciado su relación amorosa en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. En medio del reality conectaron y le dieron rienda suelta a sus sentimientos.

Yaya fue la primera de los dos que salió de la competencia y aguardó con paciencia el regreso de José. Cuando se produjo la eliminación de él, iniciaron en forma su relación, la cual se extendió por varios meses.

La pareja se veía enamorada y muy feliz, de hecho, como lo han confirmado ambos, vivieron juntos, sin embargo, el idilio se acabó definitivamente a finales del año 2025.

