Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sara Uribe envió estremecedor mensaje a la esposa de Yeison Jiménez tras enterarse de su muerte

Sara Uribe rompió en llanto en medio de una entrevista en la que se refirió a la trágica muerte del cantante Yeison Jiménez.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia - Yeison Jiménez en el Megaland.
Sara Uribe envió sentido mensaje a esposa de Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

Sara Uribe, quien junto a Marilyn Patiño se convirtió en la siguiente se convirtió eliminada de La casa de los famosos Colombia, recientemente conmovió al referirse al trágico fallecimiento del cantante Yeison Jiménez,quien perdió la vida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el sentido mensaje que Sara Uribe le envió a Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez?

En medio de una entrevista que concedió, la presentadora paisa rompió al llanto al abordar el tema y quiso aprovechar para enviarle un sentido mensaje de Sonia Restrepo, esposa del fallecido cantante, en el que le expresó su total solidaridad y envió sus condolencias por tan dolorosa pérdida.

Artículos relacionados

"A Sonia, su esposa, a sus hijos, a su familia, yo sé que somos vecinos, que estoy esperando para ver si los puedo ver, abrazar... fortaleza, fue una berraca en vida, de soportar, de aguantar, de sostener un matrimonio y fue la elegida para sostener su legado", señaló la mujer con evidente conmoción por la noticia.

Artículos relacionados

¿Qué le dijo Sara Uribe a Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, tras la muerte del cantante?

Así mismo, la exparticipante del reality de convivencia del Canal RCN, le envió un mensaje de fe y fuerza a Sonia, haciéndole saber que Dios es quien tiene el control de absolutamente todo lo que pasa, no solo en la vida, sino también en la misma muerte.

Durante la misma entrevista que la antioqueña concedió, también habló de cómo la muerte del cantante de música popular movió por completo sus cifras, pues entre lágrimas dio a conocer que fue muy "duro" enterarse de esta noticia, además de ser un recordatorio de que la "vida es un ratico" y vale la pena dedicarle el tiempo a las personas que se aman y dan sentido a la existencia.

Fue uno de los momentos más duros y me hizo pensar que la vida es un ratico, que a veces no debo desperdiciar mi tiempo en cosas que no valen la pena, por ejemplo en desgastarme en pel3as, al fin y al cabo uno se va y no se lleva nada", afirmó.

A un mes exacto desde que partió el intérprete colombiano, hoy, familiares, amigos y seguidores, recuerdan su ausencia y aún siguen lamentando el enorme vacío que dejó aquí en este plano terrenal.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia. La Jesuu

La Jesuu reapareció devastada tras la muerte de un ser querido: "me arrebataron un hermano"

Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu, se mostró afectada tras anunciar que está de luto tras recibir dolorosa noticia.

Sale a la luz video inédito del velorio de Yeison Jiménez en el lugar del accidente a un mes de su muerte Yeison Jiménez

Sale a la luz video inédito del velorio de Yeison Jiménez en el lugar del accidente a un mes de su muerte

A un mes de su fallecimiento, la hermana de Yeison Jiménez compartió un video inédito del velorio realizado en el lugar del accidente.

El Tigre cumple 40 años y el fútbol no lo olvida. Falcao

Falcao cumple 40 años y recibió emotivos mensajes del fútbol mundial

Radamel Falcao García celebra 40 años y recibe homenajes de clubes, jugadores y entidades del fútbol que recuerdan su legado histórico.

Lo más superlike

Talento internacional

Famoso árbitro sufrió un ataque en su casa tras pedirle matrimonio a su novio en pleno partido

El famoso árbitro vivió un romántico momento en la cancha que terminó en un preocupante episodio ocurrido una semana después en su casa.

Emiro dedicó conmovedor mensaje a Karola tras su ingreso a La casa de los famosos Emiro Navarro

Emiro dedicó conmovedor mensaje a Karola tras su ingreso a La casa de los famosos, “somos familia”

A un mes de su partida, Ciro Quiñonez recordó a Yeison Jiménez. Yeison Jiménez

Ciro Quiñonez recuerda a Yeison Jiménez a un mes de la tragedia aérea

Exintegrante de RBD se compara con Bad Bunny y desata revuelo en redes RBD

Exintegrante de RBD se compara con Bad Bunny y desata revuelo en redes

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano