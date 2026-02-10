Sara Uribe envió estremecedor mensaje a la esposa de Yeison Jiménez tras enterarse de su muerte

Sara Uribe, quien junto a Marilyn Patiño se convirtió en la siguiente se convirtió eliminada de La casa de los famosos Colombia, recientemente conmovió al referirse al trágico fallecimiento del cantante Yeison Jiménez,quien perdió la vida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

¿Cuál fue el sentido mensaje que Sara Uribe le envió a Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez?

En medio de una entrevista que concedió, la presentadora paisa rompió al llanto al abordar el tema y quiso aprovechar para enviarle un sentido mensaje de Sonia Restrepo, esposa del fallecido cantante, en el que le expresó su total solidaridad y envió sus condolencias por tan dolorosa pérdida.

"A Sonia, su esposa, a sus hijos, a su familia, yo sé que somos vecinos, que estoy esperando para ver si los puedo ver, abrazar... fortaleza, fue una berraca en vida, de soportar, de aguantar, de sostener un matrimonio y fue la elegida para sostener su legado", señaló la mujer con evidente conmoción por la noticia.

Así mismo, la exparticipante del reality de convivencia del Canal RCN, le envió un mensaje de fe y fuerza a Sonia, haciéndole saber que Dios es quien tiene el control de absolutamente todo lo que pasa, no solo en la vida, sino también en la misma muerte.

Durante la misma entrevista que la antioqueña concedió, también habló de cómo la muerte del cantante de música popular movió por completo sus cifras, pues entre lágrimas dio a conocer que fue muy "duro" enterarse de esta noticia, además de ser un recordatorio de que la "vida es un ratico" y vale la pena dedicarle el tiempo a las personas que se aman y dan sentido a la existencia.

Fue uno de los momentos más duros y me hizo pensar que la vida es un ratico, que a veces no debo desperdiciar mi tiempo en cosas que no valen la pena, por ejemplo en desgastarme en pel3as, al fin y al cabo uno se va y no se lleva nada", afirmó.

A un mes exacto desde que partió el intérprete colombiano, hoy, familiares, amigos y seguidores, recuerdan su ausencia y aún siguen lamentando el enorme vacío que dejó aquí en este plano terrenal.