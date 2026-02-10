Sale a la luz video inédito del velorio de Yeison Jiménez en el lugar del accidente a un mes de su muerte

Este lunes 10 de febrero se cumple un mes del fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrido tras un accidente aéreo que conmocionó al país.

En medio del aniversario, su hermana Lina Jiménez compartió en redes sociales un sentido homenaje acompañado de un video inédito grabado en el lugar donde se realizó el velorio.

A través de sus publicaciones, Lina recordó a su hermano y a las demás víctimas del accidente, reiterando que el recuerdo de Yeison sigue presente en su vida cotidiana y que el duelo continúa siendo profundo.

Hoy, 10 de febrero, se cumple un mes del fallecimiento de Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN)

¿Qué video compartió Lina Jiménez?

Lina Jiménez publicó un video en el que se observa el lugar donde se llevó a cabo el velorio tras el accidente aéreo. En las imágenes se aprecian cinco arreglos florales, cada uno con el nombre de las personas que perdieron la vida.

El video fue acompañado por la frase: “Nunca los vamos a olvidar, cada mes será lo mismo, mientras Dios me dé vida”.

En el video también se observa la presencia de un sacerdote, quien aparentemente estaba ofreciendo una misa o unas palabras de despedida, acompañado por varias personas que se encontraban reunidas en el lugar. Hasta el momento, no se ha confirmado si Sonia, esposa de Yeison Jiménez, estuvo presente en ese homenaje.

¿Qué más compartió Lina Jiménez por el aniversario de su hermano?

Además del video, Lina Jiménez publicó una fotografía junto a Yeison, acompañada de un extenso mensaje en el que expresó el vacío que dejó su partida.

En el texto, la hermana del cantante confesó que desde su fallecimiento hay un silencio difícil de explicar y que lo extraña especialmente en los momentos más sencillos del día a día.

“Me haces falta en las cosas más simples, en una conversación, en una risa, en esos momentos donde siempre estabas para mí sin tener que llamarte”.

Lina también expresó que aún le cuesta aceptar que ya no puede abrazarlo, aunque asegura sentirlo presente en los recuerdos y en todo lo que compartieron. Señaló que Yeison no solo fue su hermano, sino también su cómplice, su apoyo constante y una parte fundamental de su vida.

Lina Jiménez despidió a su hermano con sentido mensaje. (Foto Canal RCN)

“Aún me cuesta creer que ya no puedo abrazarte, pero te siento en mis recuerdos, en todo lo que vivimos y en el amor tan grande que nos unió durante 34 años Fuiste más que mi hermano, fuiste mi cómplice, mi apoyo y una parte de mi vida que jamás se va a borrar.”

Finalmente, reveló que la imagen publicada corresponde a la última foto que se tomaron juntos, en la madrugada del 10 de enero, horas antes del trágico accidente. En su mensaje de cierre, Lina agradeció a su hermano por los momentos vividos y aseguró que lo seguirá recordando y amando siempre.