Reconocida cantante rompe el silencio sobre su orientación y sale del clóset

En las últimas horas, una reconocida artista volvió a estar en el centro de la conversación digital tras un gesto que muchos interpretaron como una declaración pública sobre su orientación sexual.

Sin hacer anuncios formales ni comunicados extensos, la cantante optó por un movimiento sutil pero contundente en redes sociales, que rápidamente fue replicado y comentado por sus seguidores.

El gesto se dio a través de una nueva cuenta de Instagram, creada como un espacio alterno a su perfil oficial, donde decidió mostrarse desde un lugar más personal y cotidiano.

Allí, una sola palabra fue suficiente para encender el debate y abrir nuevamente la conversación sobre identidad, visibilidad y representación en la industria musical.

¿Quién es la reconocida cantante que salió del clóset?

Se trata de Doechii, rapera y cantante estadounidense de 27 años, cuyo nombre real es Jaylah Hickmon. La artista es conocida por su estilo versátil, sus letras directas y su creciente presencia en la escena musical internacional.

En esta ocasión, Doechii llamó la atención al agregar la palabra “lesbian” en la biografía de su nueva cuenta de Instagram, identificada como un perfil secundario enfocado en su vida personal.

El perfil, descrito como un espacio de “hogar, bienestar, libros, clubbing, viajes, moda y música”, fue presentado por la propia artista como un lugar para expresar a Jaylah, la persona, más allá de Doechii, la figura pública. Para muchos seguidores, la inclusión explícita de esa palabra fue interpretada como una afirmación clara de su identidad.

Doechii confirmó su orientación y afirmó que le gustan las mujeres. (Foto Monica Schipper / AFP)

¿Cómo anunció Doechii su orientación?

Aunque el gesto sorprendió a algunos, no se trata de la primera vez que Doechii habla sobre su orientación s3xual. En entrevistas previas, la cantante ya había abordado el tema con franqueza.

En 2024, en una conversación con Gay Times, aseguró que siempre ha sabido que le gustan las mujeres y que, aunque se identificó como bisexu4l durante un tiempo, nunca ocultó su atracción hacia ellas.

La artista explicó en su momento que no se trataba de esconder quién era, sino de un proceso personal para sentirse más cómoda hablando del tema públicamente. También reconoció que rodearse de personas queer influyó en su seguridad para expresarse con mayor libertad, tanto en su vida cotidiana como en su música.

Años antes, Doechii ya había mencionado que se sentía cada vez más cómoda incorporando referencias queer en sus canciones, a medida que encontraba espacios seguros y personas con experiencias similares a las suyas.