Falcao cumple 40 años y recibió emotivos mensajes del fútbol mundial

Radamel Falcao García llegó a los 40 años y el planeta fútbol se detuvo por un momento para rendirle homenaje a uno de los delanteros más importantes en la historia del país.

Todos se sumaron a la celebración del cumpleaños del “Tigre”, un futbolista que no solo dejó cifras memorables, sino una huella imborrable en cada camiseta que defendió.

¿Por qué los 40 años de Falcao marcaron al fútbol colombiano?

Cumplir 40 años dentro del mundo del fútbol profesional no es cualquier cosa, y menos cuando se trata del máximo goleador histórico de la Selección Colombia.

A lo largo de su carrera, el delantero demostró que la disciplina y el trabajo constante pueden sostener una trayectoria de élite durante décadas, desde sus inicios hasta su presente en el fútbol colombiano, su historia ha sido ejemplo para generaciones enteras de jugadores que hoy sueñan con seguir sus pasos.

¿Quiénes se unieron a las felicitaciones del “Tigre”?

Las redes sociales se llenaron de mensajes provenientes de distintos rincones del mundo, la Selección Colombia fue una de las primeras en pronunciarse, destacando el papel de Falcao como su máximo artillero y recordando uno de los momentos más emotivos de su paso por los mundiales.

Así felicitó el mundo del fútbol a Radamel Falcao García. (Foto de Raul Arboleda/AFP)

Organismos del fútbol internacional como Conmebol y FIFA también enviaron sus mensajes, resaltando la trayectoria del delantero y recordando capítulos clave de su historia, como su regreso a una cita mundialista después del duro golpe que significó perderse Brasil 2014 por lesión.

¿Cuál es el legado que Falcao deja a las nuevas generaciones?

A los 40 años, Falcao no solo celebra un aniversario personal, sino también una vida dedicada al fútbol con profesionalismo y respeto, su presencia en el fútbol colombiano representa un puente entre generaciones y una inspiración constante para quienes ven en él un ejemplo de compromiso y amor por el deporte.

Radamel Falcao García celebra 40 años este 10 de febrero de 2026. | AFP: Raúl Arboleda

En su día, el “Tigre” no solo recibió felicitaciones, recibió el reconocimiento de un país y de un deporte que saben que su nombre ya está escrito con letras doradas en la historia del fútbol.