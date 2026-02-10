Sara Uribe sorprendió al revelar su top 3 de finalistas en La casa de los famosos: ¡No está Manuela!

En medio de una entrevista en '¿Qué hay pa dañar en La casa de los famosos?', Sara Uribe llamó la atención al hablar de los participante que, según ella, llegarán a la final del reality. La actriz sorprendió al excluir a Manuela Gómez, su amiga.

¿Por qué Sara Uribe fue eliminada de La casa de los famosos 3?

La eliminación de Sara Uribe de La casa de los famosos 3 ocurrió el pasado domingo 8 de febrero de 2026. Su salida se dio a causa de una nueva dinámica del juego y a la falta de apoyo en las votaciones del público.

En esta etapa del reality, el "Jefe" implementó una regla de eliminación por dúos. Sara quedó emparejada con la actriz Marilyn Patiño. Esta modalidad obligaba a que ambas dependieran del mismo porcentaje de votación para salvarse; si la pareja obtenía la votación más baja, ambas debían salir.

En redes afirman que Sara y Marilyn no lograron conectar lo suficiente con el público, por ello, no alcanzaron a superar a los otros nominados. Los porcentajes de la gala fueron:

Alexa Torres y Yuli Ruiz: 44.44%

Jay Torres y Juan Palau: 21.62%

Manuela Gómez y Campanita: 17.36%

Sara Uribe y Marilyn Patiño: 16.58%

Sara Uribe y Marilyn Patiño, eliminadas de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Al obtener el porcentaje más bajo (16.58%), se convirtieron en la dupla eliminada de la noche.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre su participación en La casa de los famosos 3?

Tras su salida del reality, la actriz manifestó sentirse en paz tras ser eliminada. Explicó que en esta etapa de su vida tiene "más miedo a perder la tranquilidad" que a salir de un concurso. Comentó que disfrutó mucho del primer momento fuera de la casa, valorando cosas simples de su rutina.

La presentadora cuestionó la placa de nominados, afirmando que no le correspondía estar ahí. Señaló directamente a Valentino Lázaro como el creador de esa placa, sugiriendo que él la armó a su gusto para poner en riesgo a competidores fuertes.

Sara Uribe habla de su participación en La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Así mismo, dejó mensajes de apoyo a sus compañeros, especialmente para Manuela Gómez. Sara la invitó a mantenerse fuerte y a no dejarse afectar por las críticas de otros participantes, destacando que es una persona valiente que merece estar en la competencia.

¿Quiénes están en el top 3 de finalistas de Sara Uribe?

En medio de una entrevista en ‘¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?’, Uribe fue cuestionada sobre el desempeño de sus excompañeros. Tras ser interrogada acerca de quiénes, desde su perspectiva, llegarían al fin del reality, Sara presentó su top tres de finalistas.

Yo creo que Yuli puede ser un muy buen prospecto a ganar la casa de los famosos. Alexa también me parece que es chévere, tiene un muy buen medidor. Y Juanda, puede ser.

Sus declaraciones llamaron la atención en redes, especialmente porque los internautas esperaban que mencionara a Manuela, su amiga y una de las participantes con quien, aseguran, tuvo más cercanía en el programa.