Marilyn Patiño y Sara Uribe se llevaron elogios por su baile viral tras salir de La casa de los famosos

Las recientes eliminadas de La casa de los famosos Colombia 3, Sara Uribe y Marilyn Patiño, revolucionaron las redes al hacer un baile viral.

Sara Uribe y Marilyn Patiño emocionan con su baile tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

La actriz y la presentadora quedaron fuera de la competencia el pasado 8 de febrero tras ser las menos votadas por el público.

Desde su salida, han estado recorriendo los medios de comunicación y en su visita a las instalaciones de La Mega aprovecharon para sumarse al trend de la canción “La Villa” de Kapo y Ryan Castro.

Sara y Marilyn han manifestado que se sienten tranquilas con el cierre de su ciclo en el reality, pues, aunque disfrutaron la experiencia, ya estaban agotadas por el ritmo intenso del programa.

¿Qué mensaje le dejaron Marilyn Patiño y Sara Uribe a Valentino Lázaro?

Durante la gala de este lunes 9 de febrero, ambas tuvieron la oportunidad de hablar con sus compañeros por última vez.

En ese espacio, le dejaron un mensaje a Valentino Lázaro, insinuando que su permanencia en la casa se vería afectada con el ingreso de Karola Alcendra, quien aún no había sido revelada como nueva participante.

¿Cuáles son los finalistas de La casa de los famosos Colombia 3 para Sara Uribe y Marilyn Patiño?

Además, en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, Sara y Marilyn compartieron sus impresiones sobre los posibles finalistas de esta temporada.

Sara mencionó a Yuli Ruiz, Alexa Torrex y Juanda Caribe como sus favoritos para llegar a la recta final, mientras que Marilyn prefirió mantener una postura más reservada, asegurando que aún es temprano para definir un ganador, ya que algunos personajes podrían perder fuerza con el tiempo.

Karina García intervino señalando que el reality se caracteriza por sus giros inesperados y que cada semana puede cambiar el rumbo de la competencia.

Esta semana, los participantes deberán competir y tomar decisiones por equipos. Juanse Laverde y Alexa Torrex se convirtieron en los líderes de la semana y cada uno representará a su grupo en la habitación del poder y en los beneficios que se otorguen.

Tras el ingreso de Karola, las habitaciones quedaron equilibradas en número, lo que promete una competencia más pareja.

Los famosos iniciaron este nuevo ciclo con una actividad de captura la bandera, que puso a prueba la coordinación y la estrategia de cada equipo.