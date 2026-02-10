El lunes 9 de febrero, Karola Alcendra ingresó en un congelado a La casa de los famosos Colombia 3, generando un momento de alta tensión entre los participantes.

Karola Alcendra es la nueva habitante de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Tras el polémico ingreso de Karola, varios de los habitantes de la casa más famosa del país dieron su impresión sobre la nueva inquilina.

Lo primero que hizo Karola al entrar fue irse en contra de Valentino Lázaro, La Beba y Mariana Zapata.

Con Valentino ya tenía un conflicto desde antes de ingresar al reality y le aseguró que se venían días de decirse las verdades y que disfrutara los últimos días que le quedaban en la casa.

A Beba le dijo que en la casa solo había espacio para una costeña y que no era ella. A Mariana le aseguró que le tenía cosas guardadas y que era un mueble.

Karola fingió salir de la casa y cuando Valentino le estaba hablando a las cámaras apareció de nuevo, provocando un fuerte cruce de palabras.

Luego de este momento, Karola se integró a su nueva habitación y comenzó a buscar alianzas estratégicas.

¿Qué dijeron Valentino Lázaro, Mariana Zapata y La Beba sobre el ingreso de Karola a La casa de los famosos Colombia 3?

Valentino, pese al choque inicial, aseguró que se siente emocionado por el ingreso de su rival, ya que esto le pondrá ambiente a la casa y le dará la oportunidad de demostrar su carácter.

Mariana Zapata y La Beba, por su parte, expresaron que no entienden por qué Karola se fue en contra de ellas, ya que no la conocen ni saben de qué trata su contenido en redes sociales.

Sin embargo, dejaron claro que no se sienten intimidadas y que están dispuestas a enfrentarla en el juego.

La llegada de Karola también generó alegría en Yuli Ruiz y Alexa Torrex, quienes celebraron su actitud retadora y el hecho de que haya escogido a Beba como objetivo, ya que ambas mantienen una rivalidad con ella desde el inicio de la competencia.

Esto dejó entrever que Karola podría convertirse en una aliada estratégica para Alexa y Yuli.

¿Cuál es la dinámica de juego de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

La competencia se tornará aún más intensa, pues esta semana se jugará por equipos y habitaciones.

Juanse Laverde y Alexa Torrex fueron los ganadores de la prueba de líder y cada uno representará a su grupo.

Todas las decisiones deberán tomarse de manera colectiva, lo que hará fundamental la comunicación y la estrategia.