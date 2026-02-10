Falleció a los 33 años recordado actor infantil de reconocida película

La industria del entretenimiento infantil está de luto tras conocerse la muerte de un actor que marcó a toda una generación con su participación en una popular película familiar de los años 2000.

La noticia fue confirmada en las últimas horas y ha generado conmoción entre seguidores y colegas, especialmente por la corta edad del intérprete y las circunstancias que rodean su fallecimiento.

La información fue dada a conocer por un familiar cercano, mientras las autoridades continúan adelantando los procedimientos correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

¿Quién es el actor infantil que falleció?

Se trata de Blake Garrett, actor estadounidense que alcanzó reconocimiento mundial por su papel como Plug en la comedia familiar How to Eat Fried Worms (2006), una película basada en el libro infantil homónimo de Thomas Rockwell.

Garrett falleció en Oklahoma a los 33 años, según confirmó su madre, Carol Garrett, a medios estadounidenses.

Nacido el 14 de septiembre de 1992 en Austin, Texas, Blake comenzó su carrera artística desde muy pequeño. A los 8 años ya participaba en producciones teatrales locales, destacándose rápidamente por su carisma y talento sobre el escenario.

Falleció actor infantil Blake Garrett a los 33 años. (Foto IA)

¿Cuál fue la causa de muerte de Blake Garrett?

Hasta el momento, la causa oficial de su fallecimiento no ha sido confirmada. De acuerdo con declaraciones de su madre, Blake acudió días antes a una sala de urgencias tras experimentar dolores intensos y posteriormente fue diagnosticado con herpes zóster.

La familia se encuentra a la espera de los resultados de la autopsia para determinar con certeza qué provocó su muerte. Sin embargo, existe la preocupación de que el actor haya intentado automedicarse para aliviar el dolor, lo que podría haber derivado en un trágico accidente. Las autoridades no han entregado aún un informe definitivo.

¿En qué producciones participó Blake Garrett?

Además de su recordado papel en How to Eat Fried Worms, Blake Garrett tuvo una destacada trayectoria en teatro musical infantil. Interpretó personajes principales en montajes como Aladdin and His Magical Lamp, Peanuts: A Charlie Brown Tribute, The Wizard of Oz, Annie y Grease.

En 2007, recibió junto al elenco de How to Eat Fried Worms el Young Artist Award en la categoría de Mejor Ensamble Juvenil en una Película.

Asimismo, a los 10 años formó parte de la gira internacional Barney’s Colorful World, donde interpretó al personaje de Mike entre 2003 y 2004, rol que también llevó a formato audiovisual.