Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Falleció a los 33 años recordado actor infantil de reconocida película

Reconocido actor infantil, recordado por una película familiar de los 2000, falleció a los 33 años en Oklahoma.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Falleció a los 33 años recordado actor infantil de reconocida película
Falleció a los 33 años recordado actor infantil de reconocida película. (Foto FreePik)

La industria del entretenimiento infantil está de luto tras conocerse la muerte de un actor que marcó a toda una generación con su participación en una popular película familiar de los años 2000.

Artículos relacionados

La noticia fue confirmada en las últimas horas y ha generado conmoción entre seguidores y colegas, especialmente por la corta edad del intérprete y las circunstancias que rodean su fallecimiento.

La información fue dada a conocer por un familiar cercano, mientras las autoridades continúan adelantando los procedimientos correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

¿Quién es el actor infantil que falleció?

Se trata de Blake Garrett, actor estadounidense que alcanzó reconocimiento mundial por su papel como Plug en la comedia familiar How to Eat Fried Worms (2006), una película basada en el libro infantil homónimo de Thomas Rockwell.

Garrett falleció en Oklahoma a los 33 años, según confirmó su madre, Carol Garrett, a medios estadounidenses.

Nacido el 14 de septiembre de 1992 en Austin, Texas, Blake comenzó su carrera artística desde muy pequeño. A los 8 años ya participaba en producciones teatrales locales, destacándose rápidamente por su carisma y talento sobre el escenario.

Falleció actor infantil Blake Garrett a los 33 años.
Falleció actor infantil Blake Garrett a los 33 años. (Foto IA)

Artículos relacionados

¿Cuál fue la causa de muerte de Blake Garrett?

Hasta el momento, la causa oficial de su fallecimiento no ha sido confirmada. De acuerdo con declaraciones de su madre, Blake acudió días antes a una sala de urgencias tras experimentar dolores intensos y posteriormente fue diagnosticado con herpes zóster.

La familia se encuentra a la espera de los resultados de la autopsia para determinar con certeza qué provocó su muerte. Sin embargo, existe la preocupación de que el actor haya intentado automedicarse para aliviar el dolor, lo que podría haber derivado en un trágico accidente. Las autoridades no han entregado aún un informe definitivo.

¿En qué producciones participó Blake Garrett?

Además de su recordado papel en How to Eat Fried Worms, Blake Garrett tuvo una destacada trayectoria en teatro musical infantil. Interpretó personajes principales en montajes como Aladdin and His Magical Lamp, Peanuts: A Charlie Brown Tribute, The Wizard of Oz, Annie y Grease.

Artículos relacionados

En 2007, recibió junto al elenco de How to Eat Fried Worms el Young Artist Award en la categoría de Mejor Ensamble Juvenil en una Película.

Asimismo, a los 10 años formó parte de la gira internacional Barney’s Colorful World, donde interpretó al personaje de Mike entre 2003 y 2004, rol que también llevó a formato audiovisual.

Blake Garrett ganó reconocimiento por su participación en How to eat fried worms.
Blake Garrett ganó reconocimiento por su participación en How to eat fried worms. (Foto FreePik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Talento internacional

Famoso árbitro sufrió un ataque en su casa tras pedirle matrimonio a su novio en pleno partido

El famoso árbitro vivió un romántico momento en la cancha que terminó en un preocupante episodio ocurrido una semana después en su casa.

Video viral del niño que entrevistó a Gerard Piqué Piqué

Niño se vuelve viral tras entrevistar a Gerard Piqué con inesperada pregunta: ¿Sobre Shakira?

Un niño terminó entrevistando a Gerard Piqué luego de pedirle una foto, y su pregunta inesperada recordó a Shakira.

Reconocida influencer revela que perdió su tercer embarazo Talento internacional

Reconocida influencer revela la dura pérdida de su tercer embarazo

Una reconocida influencer compartió en redes la pérdida de su tercer embarazo y habló del difícil proceso emocional que atraviesa.

Lo más superlike

Sale a la luz video inédito del velorio de Yeison Jiménez en el lugar del accidente a un mes de su muerte Yeison Jiménez

Sale a la luz video inédito del velorio de Yeison Jiménez en el lugar del accidente a un mes de su muerte

A un mes de su fallecimiento, la hermana de Yeison Jiménez compartió un video inédito del velorio realizado en el lugar del accidente.

Emiro dedicó conmovedor mensaje a Karola tras su ingreso a La casa de los famosos Emiro Navarro

Emiro dedicó conmovedor mensaje a Karola tras su ingreso a La casa de los famosos, “somos familia”

A un mes de su partida, Ciro Quiñonez recordó a Yeison Jiménez. Yeison Jiménez

Ciro Quiñonez recuerda a Yeison Jiménez a un mes de la tragedia aérea

Exintegrante de RBD se compara con Bad Bunny y desata revuelo en redes RBD

Exintegrante de RBD se compara con Bad Bunny y desata revuelo en redes

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano