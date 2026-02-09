Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida influencer revela la dura pérdida de su tercer embarazo

Una reconocida influencer compartió en redes la pérdida de su tercer embarazo y habló del difícil proceso emocional que atraviesa.

Reconocida influencer revela que perdió su tercer embarazo
Una reconocida creadora de contenido compartió una noticia personal que conmovió a sus seguidores en redes sociales.

A través de una publicación en Instagram, la influencer reveló que atravesó la pérdida de su tercer embarazo, una experiencia que describió como profundamente dolorosa y difícil de procesar, incluso siendo ya madre.

En su mensaje, la influencer explicó que la noticia llegó luego de una ecografía reciente, en la que le informaron que el embarazo no había avanzado como se esperaba.

La publicación generó una ola de mensajes de apoyo y solidaridad, especialmente de personas que han vivido situaciones similares.

¿Quién es la reconocida influencer que perdió su embarazo?

Se trata de India Batson, influencer de estilo de vida y maternidad, de 31 años. A través de su cuenta de Instagram, Batson contó que, durante la semana previa a su publicación, recibió la noticia de que su bebé había dejado de crecer.

La creadora de contenido había anunciado su embarazo en enero, apenas nueve meses después de haber dado la bienvenida a su hijo, Arlo José, nacido en abril junto a su esposo, Daniel.

Batson explicó que la noticia del embarazo había sido una sorpresa para ella y su pareja, ya que ocurrió en el primer ciclo en el que volvió a ovular.

En su mensaje, recordó la emoción inicial que sintieron al imaginar cómo sería la vida con dos hijos pequeños al mismo tiempo, una etapa que describió como ruidosa, caótica y llena de alegría.

¿Qué dijo la influencer sobre esta nueva pérdida?

En su publicación, India Batson fue directa al expresar el impacto emocional de la pérdida. Aseguró que ninguna mujer debería salir de un hospital sin su bebé y confesó sentirse triste, enojada, confundida y con el corazón roto. Según explicó, las emociones han sido intensas y difíciles de manejar en los últimos días.

La influencer también señaló que, aunque actualmente es madre de un niño, la experiencia del ab0rt0 espontáneo no fue menos dolorosa. Describió esta pérdida como “devastadora” y aseguró que este bebé fue amado, celebrado y esperado desde el primer momento.

Batson recordó que esta es la tercera vez que atraviesa una pérdida gestacional, una situación que la ha marcado profundamente. En su mensaje, expresó gratitud por el corto tiempo que pudo tener con este embarazo y aseguró que, en su fe personal, su bebé se encuentra junto a los otros dos que perdió anteriormente.

Además, la influencer aprovechó su plataforma para apoyar a otras personas que atraviesan situaciones similares. Indicó que en sus historias destacadas compartió recursos útiles sobre pérdida gestacional, como información de clínicas locales, artículos y podcasts, con el objetivo de acompañar y orientar a quienes viven este proceso.

