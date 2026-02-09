Ornella Sierra es atacada en vivo durante transmisión | VIDEO

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ornella Sierra fue atacada en vivo durante una coronación en un medio costeño. El momento quedó en video.

Ornella Sierra es atacada en vivo durante transmisión
Ornella Sierra es atacada en vivo durante transmisión. (Foto Canal RCN) (Foto IA)

La creadora de contenido Ornella Sierra vivió un momento inesperado durante una transmisión en vivo, luego de ser atacada en medio de una coronación realizada por un medio costeño.

El hecho ocurrió mientras la influencer participaba como invitada en un programa especial, lo que generó reacciones inmediatas tanto en el set como en redes sociales.

Ornella Sierra vivió momento inesperado en vivo.
Ornella Sierra vivió un momento inesperado en vivo. (Foto Canal RCN)

¿Qué le pasó a Ornella Sierra?

Ornella Sierra se encontraba participando como invitada en un programa de un medio costeño, donde se realizaba una coronación simbólica en el marco de contenidos alusivos a la cultura y el humor de la región. En el espacio, Ornella y el creador de contenido Compadre Lencho competían por el título de “la nueva sirena departamental de la cumbia”.

Tras la dinámica, el jurado del programa anunció como ganadora a Ornella Sierra. Sin embargo, la reacción de su compañero no fue la esperada. Compadre Lencho, interpretando a su personaje conocido como “La Popis”, mostró inconformidad con el resultado y, en tono de broma, se acercó a Ornella y le agarró el cabello frente a las cámaras.

La acción provocó risas inmediatas entre los presentes en el set, ya que se trató claramente de una broma dentro del personaje humorístico.

Ornella se lo tomó con humor, se acomodó y continuó la celebración sin mostrar molestia. Incluso bromeó con la situación, asegurando que “La Popis” había quedado como virreina.

Aun así, el momento no pasó desapercibido y en redes sociales varios usuarios comentaron el episodio, aunque muchos resaltaron que todo ocurrió en tono jocoso.

¿Qué más ha compartido Ornella Sierra recientemente?

En los últimos días, Ornella Sierra ha estado muy activa en redes sociales compartiendo contenido relacionado con las festividades del Carnaval de Barranquilla.

La influencer se ha mostrado disfrutando de los eventos culturales, desfiles y celebraciones típicas de la ciudad, enfocando sus publicaciones en el ambiente festivo.

Su contenido actual refleja su participación constante en actividades propias de la temporada, donde combina entretenimiento, humor y cultura costeña.

Además, Ornella continúa desarrollando su segmento de cocina titulado “Cocinando por desparche”, un formato que ha tenido buena acogida entre sus seguidores.

En este espacio, la creadora de contenido invita a diferentes personalidades para cocinar junto a ellas mientras sostiene conversaciones espontáneas, entrevistas relajadas y momentos de humor, mostrando una faceta más cercana y auténtica.

Ornella Sierra sigue con su segmento de cocina.
Ornella Sierra continúa con su segmento de cocina. (Foto Canal RCN)
