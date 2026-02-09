Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla habló del “buen ojo” que tiene su mamá para elegir a las parejas

Altafulla sorprendió al revelar en un podcast que lo más loco que hizo por amor fue irse en contra de sus padres, una decisión que hoy mira con otra perspectiva.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Altafulla hizo la confesión durante una entrevista en el podcast 40 Grados.
Altafulla hizo la confesión durante una entrevista en el podcast 40 Grados. Foto Canal RCN

Altafulla volvió a conectar con su público desde un lugar íntimo y reflexivo durante su conversación en 40 Grados, el podcast conducido por Cristian Pasquel.

En medio de la charla, el cantante dejó de lado el personaje artístico para hablar de emociones, decisiones impulsivas y aprendizajes personales que le ha dejado el amor, especialmente cuando este lo llevó a enfrentarse a las opiniones más cercanas, las de su propia familia.

¿Qué tan lejos ha llegado Altafulla por amor?

El cantante explicó que, en su momento, creyó firmemente que defender una relación a toda costa era una muestra de compromiso y valentía, para él, ir en contra de la percepción de sus padres fue una forma de reafirmar su independencia emocional y su derecho a elegir.

 

Con el paso de los meses, Altafulla reconoció que algunas advertencias que había recibido no eran producto del juicio, sino de la experiencia y el cariño genuino de quienes querían verlo bien.

¿Por qué la intuición de su mamá ha sido clave en su vida?

Uno de los puntos más emotivos de la entrevista fue cuando habló de su madre, conocida en redes sociales como “Ross”, el artista resaltó que ella siempre ha tenido una intuición especial para percibir las verdaderas intenciones de las personas que se acercan a su vida sentimental.

Altafulla se lesionó en una presentación.
Altafulla aseguró que su mamá, conocida como “Ross”, siempre acierta.

Altafulla reconoció que no siempre se valora lo suficiente la voz de los padres, incluso cuando su consejo nace del amor y la preocupación sincera, para él, hay personas que poseen una sensibilidad especial para detectar relaciones que no aportan y que, lejos de limitar, buscan proteger emocionalmente.

¿Cómo cuida Altafulla a su familia siendo una figura pública?

Más allá del tema amoroso, el cantante también habló de su rol protector con su familia, especialmente con su mamá, pues al ser un personaje público, es consciente de que su exposición puede atraer tanto seguidores positivos como comentarios malintencionados.

Altafulla se encuentra en proceso.
Altafulla confesó que se enfrentó a sus padres por amor y habló sin filtros (Foto Canal RCN)

Altafulla dejó claro que el éxito no tiene sentido si no se comparte desde el cuidado y el respaldo a quienes han estado desde el inicio, pues para él, proteger a su familia es una prioridad que va más allá de la música y los escenarios.

Su testimonio dejó ver una versión más humana del artista, alguien que ha aprendido que amar también implica escuchar, reflexionar y, en muchos casos, aceptar que los padres no solo opinan, muchas veces ven lo que uno, por emoción, no quiere ver.

