Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Familia de Yeison Jiménez denunció estafa a nombre de la hija mayor del fallecido cantante

Lina Jiménez advirtió que personas malintencionadas estaría estafando en nombre de Camila Jiménez, hija menor de Yeison Jiménez.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en el Megaland.
Lina Jiménez advirtió sobre nueva estafa a nombre de la hija mayor del cantante. Foto | Canal RCN.

Una vez más, la familia de Yeison Jiménezse pronunció en redes sociales, esta vez no para referirse a la lamentable pérdida del cantante, sino para denunciar una delicada situación que se dio hace pocas horas y que no pasó por alto entre los internautas.

Artículos relacionados

¿Por qué la familia de Yeison Jiménez denunció delicada estafa en redes sociales?

A raíz de la emergencia climática que están viviendo los habitantes de varias regiones del departamento de Córdoba, se hizo viral una imagen en la que supuestamente la hija mayor de Yeison Jiménez le estaba pidiendo dinero a sus seguidores para apoyar a las personas afectadas con toda problemática.

Artículos relacionados

"Gracias a todas las personas que han ayudado mucho en colaboración con el corazón a Córdoba", se lee en la imagen que empezó a circular en redes, en donde además se especifica la llave en la que pueden hacer las donaciones, "les dejo la llave de la fundación para que todos pongamos un granito de arena".

Artículos relacionados

¿Qué dijo la hermana de Yeison Jiménez sobre esta situación?

Frente a la divulgación de esta imagen, en las últimas horas se conoció que todo responde a una estafa por parte de personas malintencionadas, pues así lo confirmó Lina Jiménez, hermana del fallecido cantante al revelar lo siguiente:

"Eso es mentira, no entren a esa aplicación que los van a robar", dijo la mujer advirtiendo a los internautas de las verdaderas intenciones detrás de la publicación.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Lina Jiménez advirtió sobre nueva estafa a nombre de la hija mayor del cantante. Foto | Canal RCN.

¿Qué pasó con la hija de Yeison Jiménez y por qué su familia denunció estafa?

Todo inició por una publicación que se hizo por medio de las historias de una cuenta de Instagram que se hace pasar por Camila Jiménez, hija mayor de Yeison. Allí, compartió algunas palabras en las que hizo un llamado para donar y ayudar a los más necesitados. Sin embargo, Lina dejó claro que en ningún momento han pedido dinero para ayudar a esta causa.

Por ahora, no se ha hecho ningún pronunciamiento oficial por parte de la familia Jiménez, quienes muy seguramente harán una aparición en redes para alertar a la comunidad digital.

Yeison Jiménez en Buen día Colombia.
Familia de Yeison Jiménez denunció estafa. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Altafulla hizo la confesión durante una entrevista en el podcast 40 Grados. Altafulla

Altafulla habló del “buen ojo” que tiene su mamá para elegir a las parejas

Altafulla sorprendió al revelar en un podcast que lo más loco que hizo por amor fue irse en contra de sus padres, una decisión que hoy mira con otra perspectiva.

Karola confirma que no llega a hacer amigos a La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Karola confirma que no llega a hacer amigos a La casa de los famosos, "no soy amiga de nadie"

Karola sorprendió al hablar acerca de sus compañeros de La casa de los famosos 3 y revelar cuáles son sus planes con ellos.

Jessica Cediel aseguró que entendió que siempre será criticada haga lo que haga. Jessica Cediel

Jessica Cediel responde a las críticas en redes por su actitud: "Hay un padre que todo lo ve"

Jessica Cediel aseguró que ya no le afectan las críticas, pues entiende que siempre será juzgada por lo que hace y cree.

Lo más superlike

Luis Alfonso se casa de nuevo Talento nacional

Luis Alfonso se casará por tercera vez, así fue la romántica propuesta de matrimonio

El artista Luis Alfonso sorprendió a su esposa al pedirle matrimonio por tercera vez.

Manuela Ortiz, novia de Nicolás Arrieta, habla sin celos sobre Mariana Zapata La casa de los famosos

Novia de Nicolás Arrieta responde si le incomoda Mariana Zapata: así fue su inesperada confesión

Reconocida influencer revela que perdió su tercer embarazo Talento internacional

Reconocida influencer revela la dura pérdida de su tercer embarazo

Pepe Aguilar lanza directas advertencias a youtuber que habló sobre Ángela Aguilar Pepe Aguilar

Pepe Aguilar lanza directas advertencias a youtuber que habló sobre Ángela Aguilar

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano