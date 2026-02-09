Familia de Yeison Jiménez denunció estafa a nombre de la hija mayor del fallecido cantante

Una vez más, la familia de Yeison Jiménezse pronunció en redes sociales, esta vez no para referirse a la lamentable pérdida del cantante, sino para denunciar una delicada situación que se dio hace pocas horas y que no pasó por alto entre los internautas.

¿Por qué la familia de Yeison Jiménez denunció delicada estafa en redes sociales?

A raíz de la emergencia climática que están viviendo los habitantes de varias regiones del departamento de Córdoba, se hizo viral una imagen en la que supuestamente la hija mayor de Yeison Jiménez le estaba pidiendo dinero a sus seguidores para apoyar a las personas afectadas con toda problemática.

"Gracias a todas las personas que han ayudado mucho en colaboración con el corazón a Córdoba", se lee en la imagen que empezó a circular en redes, en donde además se especifica la llave en la que pueden hacer las donaciones, "les dejo la llave de la fundación para que todos pongamos un granito de arena".

¿Qué dijo la hermana de Yeison Jiménez sobre esta situación?

Frente a la divulgación de esta imagen, en las últimas horas se conoció que todo responde a una estafa por parte de personas malintencionadas, pues así lo confirmó Lina Jiménez, hermana del fallecido cantante al revelar lo siguiente:

"Eso es mentira, no entren a esa aplicación que los van a robar", dijo la mujer advirtiendo a los internautas de las verdaderas intenciones detrás de la publicación.

Lina Jiménez advirtió sobre nueva estafa a nombre de la hija mayor del cantante. Foto | Canal RCN.

¿Qué pasó con la hija de Yeison Jiménez y por qué su familia denunció estafa?

Todo inició por una publicación que se hizo por medio de las historias de una cuenta de Instagram que se hace pasar por Camila Jiménez, hija mayor de Yeison. Allí, compartió algunas palabras en las que hizo un llamado para donar y ayudar a los más necesitados. Sin embargo, Lina dejó claro que en ningún momento han pedido dinero para ayudar a esta causa.

Por ahora, no se ha hecho ningún pronunciamiento oficial por parte de la familia Jiménez, quienes muy seguramente harán una aparición en redes para alertar a la comunidad digital.