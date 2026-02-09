Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Emiro Navarro rompió el silencio y reveló el motivo de su pérdida de peso, ¿se operó?

En una transmisión en vivo, Emiro Navarro puso fin las especulaciones sobre las supuestas razones que lo llevaron a lucir más delgado.

Laura Camila Ibarra
Emiro Navarro en Buen día Colombia.
Emiro Navarro reveló la razón de su pérdida de peso. Foto | Canal RCN.

Emiro Navarro,recordado por su exitosa participación en La casa de los famosos Colombia 2025, recientemente capturó la atención de sus seguidores al revelar la verdadera razón por la que, en los últimos meses, tuvo una pérdida notable de peso, un tema que generó bastante preocupación entre sus seguidores.

¿Por qué Emiro Navarro bajó de peso? Esto reveló el creador de contenido

En medio de una transmisión en vivo que hizo el creador de contenido a través de su cuenta de TikTok, rompió el silencio para poner fin a todas las especulaciones que se han generado al respecto, haciendo claridad en que su pérdida de peso estuvo directamente relacionado con un tema de salud.

"Solamente que yo no veía la comida antes como algo que te pudiera ocasionar problemas para tu salud, por ejemplo, cuando me dijeron, hey, si no te cuidas, vas a perjudicar tu hígado, mí hígado estaba muy lleno de grasa, entonces yo tuve que hacerme muchos exámenes, muchas cosas, entonces tuve que principalmente cambiar mi alimentación por completo", señaló.

Y aunque no fue un tema para nada sencillo, se mostró agradecido con Dios y aseguró sentirse completamente feliz de haber atravesado todo este proceso, algo que, según lo comentó, llevó en silencio y sin dar a conocer en detalles en redes sociales.

¿Qué dijo Emiro Navarro sobre su pérdida de peso?

Además de manifestar que, en primer lugar su decisión de empezar a ser más consciente de sus hábitos alimenticios respondió a un tema de salud, también explicó que lo hizo porque quería sentirse más tranquilo respecto a su apariencia, especialmente porque ya estaba confirmada su participación en otro reality, es decir, MasterChef Celebrity.

"Yo creo que todos estamos dispuestos a mejorar para bien, yo me siento bien, y lo importante es que estoy sano, qué más, estoy muy orgulloso de mí", dijo el exparticipante del reality de convivencia del Canal RCN.

Finalmente, el joven que recientemente fue confirmado para la nueva temporada de MasterChef Celebrity junto a 23 participantes más, hizo una dura confesión sobre todo este proceso y es que ninguno de sus seguidores sabe todo lo que tuvo que aguantar para llegar al punto en el que se encuentra en este momento.

