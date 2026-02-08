El mundo de la televisión se viste de luto tras confirmarse la desafortunada muerte de un reconocido periodista quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de sus allegados y seguidores, quienes resaltaron su profesionalismo al ser un destacado comentarista deportivo de un importante medio de comunicación mexicano.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Se filtra video inédito del velorio privado de Yeison Jiménez: así se veía Sonia

¿Cómo se confirmó la muerte de reconocido periodista deportivo?

El nombre de Juan Antonio Domínguez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por destacarse en su amplia trayectoria profesional, sino que también, por confirmarse su desafortunada muerte.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Psicofonía de Yeison Jiménez revelaría su verdadero temor: alguien no lo deja hablar

Según confirmaron fuentes cercanas de Juan Antonio, se refleja que el comentarista falleció el pasado 5 de febrero, según reveló su hermana, donde se evidencia que atravesó por una complicada enfermedad.

Así se confirmó el fallecimiento de Juan Antonio Domínguez. | Foto: Freepik

Así también, la noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, más conocida como (FMF), llamado Mikel Arriola, quien anunció lo siguiente mediante su cuenta oficial de X, anterior conocida como Twitter, expresando estas palabras.

“La Federación mexicana de fútbol lamenta el sensibl# fallecimiento de Juan Antonio Domínguez Garrido, comentarista deportivo de radio y televisión. Extendemos nuestras condolencias a su familia y seres queridos”, dice el comunicado de (FMF). Posteriormente, el presidente Mikel Arriola detalló: Lamento mucho el fallecimiento de Juan Antonio Domínguez. Permanecerá con nosotros su legado en el periodismo deportivo. Mis condolencias para su familia y amistades.

¿Cuál fue el importante legado que dejó el comentarista Juan Antonio Domínguez?

Cabe destacar que Juan Antonio Domínguez no solo se destacó a lo largo de su carrera profesional en demostrar su gran inspiración para el fútbol, sino que también, demostró su talento al ser parte del equipo de comentaristas de Televisa, uno de los medios de comunicación más destacados de México.

¿Cuál fue el legado que dejó Juan Antonio Domínguez? | Foto: Freepik

Artículos relacionados La casa de los famosos Prometido de Alexa Torrex se pronunció en redes tras el beso que ella se dio con Eidevin: ¿qué dijo?

Desde luego, Juan Antonio Domínguez demostró con el paso de los años que el fútbol era uno de sus principales talentos, en especial, al demostrarles a los televidentes y espectadores todo su potencial al ser un gran referente del deporte.