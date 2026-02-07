Prometido de Alexa Torrex se pronunció en redes tras el beso que ella se dio con Eidevin: ¿qué dijo?
Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex rompió el silencio tras el beso que ella se dio con Eidevin López.
En los últimos días, varios internautas se han conectado con todos los detalles que han llevado a cabo las celebridades que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.
Además, el pasado 6 de febrero las celebridades que hacen parte de la competencia acapararon la atención mediática por parte de los internautas tras realizar una actividad llena de besos tras recrear una de las escenas de la telenovela ‘Las de siempre’.
Por esta razón, uno de los momentos que más ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas a través de las diferentes plataformas digitales fue el beso que se dieron Alexa Torrex y Eidevin López.
¿Cuál fue el beso que Alexa Torrex y Eidevin López se dieron en La casa de los famosos Colombia?
Cabe destacar recientemente las celebridades generaron una ola de comentarios por parte de los internautas al ver las diversas escenas que llevaron a cabo al recrear el beso de dos intérpretes de la telenovela ‘Las de siempre’.
Sin duda, uno de los momentos que más ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas fue el beso que se dieron: Alexa Torrex y Eidevin. Marilyn Patiño y Tebi Bernal. Alejandro Estrada y Yuli Ruíz.
Desde luego, uno de los momentos que más ha acaparado la atención por parte de los internautas fue cuando Alexa se dio el beso con Eidevin, pues, muchos generaron una ola de opiniones al ver que la creadora de contenido digital y cantante está comprometida.
¿Qué dijo Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex tras el beso que ella se dio con Eidevin López?
Tras el beso que Alexa Torrex y Eidevin López se dieron en La casa de los famosos Colombia, varios internautas aprovecharon la oportunidad para estar pendientes de las palabras de Jhorman.
Sin embargo, Jhorman reapareció recientemente a través de sus redes sociales compartiendo su perspectiva acerca del beso que su futura esposa se dio con Eidevin, pues expresó las siguientes palabras:
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike
“Voy a contar sobre lo que pasó en este beso que tuvieron Alexa con Eidevin. No les voy a mentir, eso me pareció incómodo, una vaina de locos, algo que no quiero ver y repetir, sinceramente. Alexa y yo ya habíamos hablados sobre eso. Sinceramente, me sentí incómodo, pero llegamos a una sola conclusión, además, uno de sus sueños es ser actriz. Así que está demostrando su talento. Aunque a mí no me gusta, son gajes del oficio, así que yo la apoyo”, agregó Jhorman.