En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de reconocido cantante quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial por demostrar su gran habilidad en el campo artístico al interpretar varias canciones.

Así también, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de los seguidores y allegados del artista tras revelarse la causa por la cual falleció, pues padecía de una grave enfermedad desde hace varios meses.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón contó cómo la hermana de Yeison Jiménez le dio la noticia de la muerte de su novio

¿Quién fue el reconocido cantante que falleció en las últimas horas?

El mundo del rock se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de un distinguido vocalista llamado: Brad Arnold, quien era el vocalista y el fundador de la agrupación estadounidense ‘3 Doors Down’.

Así se confirmó el fallecimiento de Brad Arnold. | Foto: Freepik

La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial por parte de la agrupación ‘3 Doors Down’, mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 494 mil seguidores, las siguientes palabras:

“Con el corazón en un puño, compartimos la noticia de que Brad Arnold, fundador, cantante principal y compositor de 3 Doors Down, falleció el sábado 7 de febrero a los 47 años”, agregó la banda.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reaparece en redes con esta fotografía recordando al cantante: ¿cuál?

¿Cuál fue la causa por la que falleció el cantante Brad Arnol?

Es clave mencionar que la razón principal por la que falleció Brad Arnol se debió a causa de una larga batalla contra el cáncer a sus 47 años, quien dejó un importante legado por el éxito de varias canciones como: ‘Kryptonite’, ‘Loser’, ‘Let me be myself’, ‘Let me go’ y ‘Be like that’.

Este fue el importante legado que dejó Brad Arnolf. | Foto: Freepik

Con base en esto, la agrupación ‘3 Doors Down’, reveló mediante el reciente comunicado en sus redes sociales las razones por las cuales batalló el vocalista, expresando las siguientes palabras:

Artículos relacionados Talento nacional Famoso cantante de Bonka confirmó el nacimiento de su hijo junto a su esposa: así lo anunciaron