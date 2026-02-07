Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

¡Duelo en la música! Falleció reconocido cantante tras lucha contra el cáncer: ¿quién fue?

El mundo de la música vuelve a vestirse de luto tras confirmarse la muerte de reconocido cantante tras batalla contra el cáncer.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Duelo en la música! Falleció reconocido cantante tras lucha contra el cáncer: ¿quién fue?
¿Quién fue el reconocido cantante que falleció? | Foto: Freepik

En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de reconocido cantante quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial por demostrar su gran habilidad en el campo artístico al interpretar varias canciones.

Así también, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de los seguidores y allegados del artista tras revelarse la causa por la cual falleció, pues padecía de una grave enfermedad desde hace varios meses.

Artículos relacionados

¿Quién fue el reconocido cantante que falleció en las últimas horas?

El mundo del rock se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de un distinguido vocalista llamado: Brad Arnold, quien era el vocalista y el fundador de la agrupación estadounidense ‘3 Doors Down’.

¡Duelo en la música! Falleció reconocido cantante tras lucha contra el cáncer: ¿quién fue?
Así se confirmó el fallecimiento de Brad Arnold. | Foto: Freepik

La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial por parte de la agrupación ‘3 Doors Down’, mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 494 mil seguidores, las siguientes palabras:

“Con el corazón en un puño, compartimos la noticia de que Brad Arnold, fundador, cantante principal y compositor de 3 Doors Down, falleció el sábado 7 de febrero a los 47 años”, agregó la banda.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la causa por la que falleció el cantante Brad Arnol?

Es clave mencionar que la razón principal por la que falleció Brad Arnol se debió a causa de una larga batalla contra el cáncer a sus 47 años, quien dejó un importante legado por el éxito de varias canciones como: ‘Kryptonite’, ‘Loser’, ‘Let me be myself’, ‘Let me go’ y ‘Be like that’.

¡Duelo en la música! Falleció reconocido cantante tras lucha contra el cáncer: ¿quién fue?
Este fue el importante legado que dejó Brad Arnolf. | Foto: Freepik

Con base en esto, la agrupación ‘3 Doors Down’, reveló mediante el reciente comunicado en sus redes sociales las razones por las cuales batalló el vocalista, expresando las siguientes palabras:

Artículos relacionados

Acompañado por su querida esposa Jennifer y su familia, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, mientras dormía, tras su valiente lucha contra el cáncer. Como miembro fundador, vocalista y baterista original de 3 Doors Down, Brad ayudó a redefinir el rock mainstream, combinando la accesibilidad del post-grunge con una composición emocionalmente directa y temas líricos que conectaron con el público de a pie”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Famoso cantante de Bonka confirmó el nacimiento de su hijo junto a su esposa: así lo anunciaron Talento nacional

Famoso cantante de Bonka confirmó el nacimiento de su hijo junto a su esposa: así lo anunciaron

Reconocida pareja del entretenimiento colombiano confirmó el nacimiento de su bebé tras semanas de gran expectativa.

La Suprema reaparece en redes en medio de rumores sobre Blessd y Manuela QM Blessd

La Suprema lanza pulla en medio de rumores de ruptura entre Blessd y Manuela QM: “Ganaste la corona”

La Suprema reaparece lanzando presunta indirecta en medio de rumores de ruptura entre Blessd y Manuela QM.

Manuela QM reacciona a comentario sobre Blessd y fans aseguran que rompieron Blessd

Manuela QM enciende rumores de ruptura con Blessd tras detalles que fans notaron en su cumpleaños

Manuela QM responde sobre Blessd tras su cumpleaños y desata nuevas especulaciones de ruptura.

Lo más superlike

Prometido de Alexa Torrex se pronunció en redes tras el beso que ella se dio con Eidevin: ¿qué dijo? La casa de los famosos

Prometido de Alexa Torrex se pronunció en redes tras el beso que ella se dio con Eidevin: ¿qué dijo?

Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex rompió el silencio tras el beso que ella se dio con Eidevin López.

Ana María Estupiñán apareció en redes con inesperado video al ser madre: ¿ya nació su bebé? Ana María Estupiñán

Ana María Estupiñán apareció en redes con inesperado video al ser madre: ¿ya nació su bebé?

Famoso exjugador de Santa Fe reapareció en redes tras sufrir un infarto: ¿qué dijo? Talento nacional

Famoso exjugador de Santa Fe reapareció en redes tras sufrir un infarto: ¿qué dijo?

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano

Impacto en redes por reaparición de Manelyk González Influencers

Manelyk González reapareció en redes con ‘moretones’ en su rostro y su nariz ‘rota’