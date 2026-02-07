Carolina Gómez rompe el silencio y confirma si terminó con Yeferson Cossio

En esta primera semana de febrero surgieron los rumores de que supuestamente, Yeferson Cossio habría terminado con su novia Carolina Gómez, pues la misma Cintia, hermana del creador de contenido, habló públicamente sobre el tema.

Por otro lado, hasta la polémica empresaria, Yina Calderón, también se refirió al tema, luego de haber recibido un comentario en sus redes sociales y precisamente, lo que ella dijo, aumentó las sospechas de la presunta ruptura.

Sin embargo, Carolina se habría referido al tema recientemente y aclaró cuál es la verdad de su relación con Yeferson Cossio.

¿Qué dijo Cintia sobre la supuesta ruptura entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

A través de su caja de preguntas en las historias de Instagram, Cintia Cossio recibió una afirmación sobre la relación de su hermana, Yeferson y Carolina Gómez.

El texto decía que por fin Caro había terminado con Cossio y ante estas palabras que aseguraban algo que públicamente se desconoce, Cintia no se quedó callada y respondió con contundencia.

Carolina Gómez sorprendió al referirse a su relación con Cossio. (Foto: Freepik)

La creadora de contenido se manifestó con una pregunta: ¿Cuánto le están pagando por cada chisme inventado?, con esta respuesta no confirmó, pero tampoco desmintió el rumor.

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre su supuesta ruptura con Carolina Gómez?

En sus historias de Instagram, Yeferson Cossio posteó un video en donde se le escuchan cantando y precisamente la letra del tema dice: “mi chica me dejó llorando solo”.

Sin duda, luego de compartir este clip, el creador digital avivó los rumores de su supuesta separación con Carolina Gómez, a quien no se le ha visto con él últimamente y, de hecho, por eso Yina Calderón habló del tema.

De acuerdo con la empresaria, ella dijo en sus redes que se le había hecho raro no haber visto a la joven con su novio cuando se reunieron para crear contenido, pues ella también recibió el mismo rumor.

¿Carolina Gómez confirmó que terminó con Yeferson Cossio?

En las últimas historias publicadas en la tarde de este sábado 7 de febrero, Carolina Gómez rompió el silencio y reveló la supuesta verdad.

Carolina Gómez reaccionó a los rumores de ruptura con Yeferson Cossio. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido publicó en sus redes sociales un video junto a Yeferson Cossio bajo la dinámica de qué tanto la conoce él.

Aunque no se refirió al tema tan directamente, con esto, habría confirmado que siguen juntos y que al parecer, se trataría de solo rumores posiblemente malintencionados.