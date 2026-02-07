Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Carolina Gómez rompe el silencio y confirma si terminó con Yeferson Cossio

Carolina Gómez rompió el silencio y a través de sus redes compartió la verdad sobre su relación con Yeferson Cossio.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Carolina Gómez sorprendió al referirse a su relación con Cossio
Carolina Gómez puso fin a los rumores sobre su relación con Cossio.(Foto: Canal RCN- Freepik)

En esta primera semana de febrero surgieron los rumores de que supuestamente, Yeferson Cossio habría terminado con su novia Carolina Gómez, pues la misma Cintia, hermana del creador de contenido, habló públicamente sobre el tema.

Artículos relacionados

Por otro lado, hasta la polémica empresaria, Yina Calderón, también se refirió al tema, luego de haber recibido un comentario en sus redes sociales y precisamente, lo que ella dijo, aumentó las sospechas de la presunta ruptura.

Sin embargo, Carolina se habría referido al tema recientemente y aclaró cuál es la verdad de su relación con Yeferson Cossio.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Cintia sobre la supuesta ruptura entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

A través de su caja de preguntas en las historias de Instagram, Cintia Cossio recibió una afirmación sobre la relación de su hermana, Yeferson y Carolina Gómez.

El texto decía que por fin Caro había terminado con Cossio y ante estas palabras que aseguraban algo que públicamente se desconoce, Cintia no se quedó callada y respondió con contundencia.

Carolina Gómez reaccionó a los rumores de ruptura con Yeferson Cossio.
Carolina Gómez sorprendió al referirse a su relación con Cossio. (Foto: Freepik)

La creadora de contenido se manifestó con una pregunta: ¿Cuánto le están pagando por cada chisme inventado?, con esta respuesta no confirmó, pero tampoco desmintió el rumor.

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre su supuesta ruptura con Carolina Gómez?

En sus historias de Instagram, Yeferson Cossio posteó un video en donde se le escuchan cantando y precisamente la letra del tema dice: “mi chica me dejó llorando solo”.

Sin duda, luego de compartir este clip, el creador digital avivó los rumores de su supuesta separación con Carolina Gómez, a quien no se le ha visto con él últimamente y, de hecho, por eso Yina Calderón habló del tema.

Artículos relacionados

De acuerdo con la empresaria, ella dijo en sus redes que se le había hecho raro no haber visto a la joven con su novio cuando se reunieron para crear contenido, pues ella también recibió el mismo rumor.

¿Carolina Gómez confirmó que terminó con Yeferson Cossio?

En las últimas historias publicadas en la tarde de este sábado 7 de febrero, Carolina Gómez rompió el silencio y reveló la supuesta verdad.

Carolina Gómez puso fin a los rumores sobre su relación con Cossio
Carolina Gómez reaccionó a los rumores de ruptura con Yeferson Cossio. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido publicó en sus redes sociales un video junto a Yeferson Cossio bajo la dinámica de qué tanto la conoce él.

Aunque no se refirió al tema tan directamente, con esto, habría confirmado que siguen juntos y que al parecer, se trataría de solo rumores posiblemente malintencionados.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ana María Estupiñán apareció en redes con inesperado video al ser madre: ¿ya nació su bebé? Ana María Estupiñán

Ana María Estupiñán apareció en redes con inesperado video al ser madre: ¿ya nació su bebé?

Ana María Estupiñán divide opiniones tras inesperado video al convertirse en madre, fruto de su relación con Mattias Bylin.

Nataly Umaña se mostró destrozada al exponer lo que vivió una perrita Nataly Umaña

Nataly Umaña rompe en llanto al exponer un terrible caso contra una perrita

Nataly Umaña generó gran conmoción al llorar exponiendo un terrible caso en el que una perrita recibió malos tratos.

El video con el que Anuel AA desmintió rumores sobre su apariencia Anuel AA

Anuel AA reaparece en redes sociales y revela cómo está su verdadera apariencia

Anuel AA rompe el silencio y revela cómo luce su apariencia en realidad, desmintiendo videos circulado en redes.

Lo más superlike

Esto dijo Johanna Fadul tras ver los besos de las celebridades que se dieron en La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Esto dijo Johanna Fadul tras ver los besos de las celebridades que se dieron en La casa de los famosos 3

Johanna Fadul compartió su reacción tras los recientes besos que las celebridades se dieron en La casa de los famosos Colombia.

Famoso exjugador de Santa Fe reapareció en redes tras sufrir un infarto: ¿qué dijo? Talento nacional

Famoso exjugador de Santa Fe reapareció en redes tras sufrir un infarto: ¿qué dijo?

¡Duelo en la música! Falleció reconocido cantante tras lucha contra el cáncer: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la música! Falleció reconocido cantante tras lucha contra el cáncer: ¿quién fue?

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano

Impacto en redes por reaparición de Manelyk González Influencers

Manelyk González reapareció en redes con ‘moretones’ en su rostro y su nariz ‘rota’