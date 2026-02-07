Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Anuel AA reaparece en redes sociales y revela cómo está su verdadera apariencia

Anuel AA rompe el silencio y revela cómo luce su apariencia en realidad, desmintiendo videos circulado en redes.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El video con el que Anuel AA desmintió rumores sobre su apariencia
Anuel AA se dejó ver nuevamente y sorprendió con su aspecto actual. (AFP/ Cindy Ord)

El famoso cantante puertorriqueño, Anuel AA, ha sido tendencia en las últimas semanas tras aparecer en videos con una apariencia que ha generado preocupación entre sus seguidores y usuarios de redes sociales.

Artículos relacionados

Sin duda, los clips se viralizaron y encendieron las alarmas sobre lo que le podría estar pasando al artista, si es que estaba padeciendo alguna enfermedad u otras situaciones lo estaban llevando a que su apariencia se viera así.

¿Cómo lucía Anuel AA en los videos viralizados en redes sociales?

No fue uno, sino varios videos en los que Anuel AA se veía bastante demacrado, muy delgado, con ojeras, se le marcaban demasiado los huesos de su cara y se le veía bajito de nota, pese a que en sus shows quisiera dar lo mejor de él para complacer al público.

Artículos relacionados

Por supuesto, esto generó demasiada preocupación entre sus fanáticos, quienes se preguntaban qué era lo que estaba pasando en la vida del artista, si necesitaba atención médica e incluso, se especuló que le estaban haciendo actos maliciosos y por eso se veía así.

Anuel AA se dejó ver nuevamente y sorprendió con su aspecto actual.
Así reapareció Anuel AA tras la preocupación que generaron sus videos. (AFP/ Robyn BECK)

¿La apariencia de Anuel AA se debe a algún problema de salud?

Anuel AA nunca se ha referido al tema de su salud, por lo que las especulaciones que han rondado en internet son muchas, pero así mismo, medios internacionales han tocado el tema diciendo que el puertorriqueño ha enfrentado problemas de salud desde 2023.

Artículos relacionados

Según con lo revelado en los artículos, el cantante sufrió un episodio tras consumir un alimento en mal estado, lo cual lo habría llevado a ser intervenido quirúrgicamente por una septicemia y desde allí, su apariencia se habría desgastado.

Reiterando que ni él ni su equipo han puesto fin a los rumores del por qué su apariencia, se ha dicho en otros medios que él no quedó bien tras este supuesto problema de salud y que hasta tuvo una bacteria.

El video con el que Anuel AA desmintió rumores sobre su apariencia. (AFP/ Ethan Miller)

¿Cómo apareció Anuel AA para revelar su verdadero estado físico?

A través de las redes sociales, Anuel AA apareció con más personas que fueron testigos de la hora y de la fecha en la que se grabó el video, esto para dejar constancia de que él no se ve como ha aparecido en los otros clips.

De hecho, se quitó la careta que tenía y mostró por algunos segundos cómo luce su rostro y definitivamente no es el mismo de los videos viralizados.

En esta grabación, Anuel se ve mucho más saludable, estable y con vida, o sea, lejos de lo que se pudo ver en otros clips.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ana María Estupiñán apareció en redes con inesperado video al ser madre: ¿ya nació su bebé? Ana María Estupiñán

Ana María Estupiñán apareció en redes con inesperado video al ser madre: ¿ya nació su bebé?

Ana María Estupiñán divide opiniones tras inesperado video al convertirse en madre, fruto de su relación con Mattias Bylin.

Nataly Umaña se mostró destrozada al exponer lo que vivió una perrita Nataly Umaña

Nataly Umaña rompe en llanto al exponer un terrible caso contra una perrita

Nataly Umaña generó gran conmoción al llorar exponiendo un terrible caso en el que una perrita recibió malos tratos.

Carolina Gómez sorprendió al referirse a su relación con Cossio Yeferson Cossio

Carolina Gómez rompe el silencio y confirma si terminó con Yeferson Cossio

Carolina Gómez rompió el silencio y a través de sus redes compartió la verdad sobre su relación con Yeferson Cossio.

Lo más superlike

Esto dijo Johanna Fadul tras ver los besos de las celebridades que se dieron en La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Esto dijo Johanna Fadul tras ver los besos de las celebridades que se dieron en La casa de los famosos 3

Johanna Fadul compartió su reacción tras los recientes besos que las celebridades se dieron en La casa de los famosos Colombia.

Famoso exjugador de Santa Fe reapareció en redes tras sufrir un infarto: ¿qué dijo? Talento nacional

Famoso exjugador de Santa Fe reapareció en redes tras sufrir un infarto: ¿qué dijo?

¡Duelo en la música! Falleció reconocido cantante tras lucha contra el cáncer: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la música! Falleció reconocido cantante tras lucha contra el cáncer: ¿quién fue?

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano

Impacto en redes por reaparición de Manelyk González Influencers

Manelyk González reapareció en redes con ‘moretones’ en su rostro y su nariz ‘rota’