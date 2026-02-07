Anuel AA reaparece en redes sociales y revela cómo está su verdadera apariencia

El famoso cantante puertorriqueño, Anuel AA, ha sido tendencia en las últimas semanas tras aparecer en videos con una apariencia que ha generado preocupación entre sus seguidores y usuarios de redes sociales.

Sin duda, los clips se viralizaron y encendieron las alarmas sobre lo que le podría estar pasando al artista, si es que estaba padeciendo alguna enfermedad u otras situaciones lo estaban llevando a que su apariencia se viera así.

¿Cómo lucía Anuel AA en los videos viralizados en redes sociales?

No fue uno, sino varios videos en los que Anuel AA se veía bastante demacrado, muy delgado, con ojeras, se le marcaban demasiado los huesos de su cara y se le veía bajito de nota, pese a que en sus shows quisiera dar lo mejor de él para complacer al público.

Por supuesto, esto generó demasiada preocupación entre sus fanáticos, quienes se preguntaban qué era lo que estaba pasando en la vida del artista, si necesitaba atención médica e incluso, se especuló que le estaban haciendo actos maliciosos y por eso se veía así.

Así reapareció Anuel AA tras la preocupación que generaron sus videos. (AFP/ Robyn BECK)

¿La apariencia de Anuel AA se debe a algún problema de salud?

Anuel AA nunca se ha referido al tema de su salud, por lo que las especulaciones que han rondado en internet son muchas, pero así mismo, medios internacionales han tocado el tema diciendo que el puertorriqueño ha enfrentado problemas de salud desde 2023.

Según con lo revelado en los artículos, el cantante sufrió un episodio tras consumir un alimento en mal estado, lo cual lo habría llevado a ser intervenido quirúrgicamente por una septicemia y desde allí, su apariencia se habría desgastado.

Reiterando que ni él ni su equipo han puesto fin a los rumores del por qué su apariencia, se ha dicho en otros medios que él no quedó bien tras este supuesto problema de salud y que hasta tuvo una bacteria.

El video con el que Anuel AA desmintió rumores sobre su apariencia. (AFP/ Ethan Miller)

¿Cómo apareció Anuel AA para revelar su verdadero estado físico?

A través de las redes sociales, Anuel AA apareció con más personas que fueron testigos de la hora y de la fecha en la que se grabó el video, esto para dejar constancia de que él no se ve como ha aparecido en los otros clips.

De hecho, se quitó la careta que tenía y mostró por algunos segundos cómo luce su rostro y definitivamente no es el mismo de los videos viralizados.

En esta grabación, Anuel se ve mucho más saludable, estable y con vida, o sea, lejos de lo que se pudo ver en otros clips.