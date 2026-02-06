Manelyk González reapareció en redes con ‘moretones’ en su rostro y su nariz ‘rota’

La reconocida influenciadora mexicana Manelyk González, quien estuvo presente en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, reapareció por medio de sus redes sociales con una impactante foto de su rostro en el que enseñó grandes moretones y varias lesiones ficticias.

¿Qué le pasó a Manelyk González en su rostro?

En una publicación realizada en las últimas horas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, la icónica influenciadora mexicana compartió una fotografía en la que mostró un primer plano de su rostro, dejando ver en detalle los aparentes moretones y lesiones que presentaba.

Manelyk González sorprende al reaparecer en redes con lesiones visibles en el rostro. (Foto Canal RCN).

Con una mirada fija hacia el lente de su cámara, Manelyk González evidenció un marcado enrojecimiento en su ojo izquierdo, el pómulo inflamado con una leve cortada, además de una aparente fractura en la nariz y el labio roto, lo que generó gran impacto entre sus seguidores.

La intención de González al enseñar estas fotografías era precisamente la de demostrar que ya no le daba pena mostrarse con un semblante menos favorecido al momento de actuar, pues actualmente se encontraría en medio de grabaciones de un proyecto actoral en el que su personaje, al parecer, atraviesa por un desafortunado momento.

"Cuando le perdí el miedo a verme perfecta, empecé a actuar", aseguró.

¿Cómo reaccionaron los fans de Manelyk González al ver las supuestas lesiones en su rostro?

Pese a la aclaración de la influenciadora sobre un proyecto actoral, la fotografía de su rostro en ese estado generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, quienes manifestaron que, al verla había sufrido algún tipo de accidente que comprometió su salud. Sin embargo, tras leer el texto con el que la acompañó volvieron a estar tranquilos.

De esta manera, comentarios como: “Pensé que le había pasado algo muy grave”, “qué impresión verla así, nunca la había visto de esa manera”, “se nota que es por un papel, pero igual impacta”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Por lo pronto, Manelyk González continúa adelante con sus proyectos profesionales, tal y como lo evidenció con la impactante imagen.