Dani Duke impactó al compartir imágenes de la afección cutánea que padece en su rostro

Dani Duke compartió un video en el que enseñó cómo luce su rostro en la actualidad por una afección cutánea.

La reconocida influenciadora colombiana Dani Duke reveló impactantes imágenes por medio de sus redes sociales de la afección cutánea que padece actualmente en su rostro, logrando impactar a sus seguidores.

¿Cuál es la afección cutánea que padece Dani Duke?

Con un video compartido por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Dani Duke enseñó cómo luce su rostro en la actualidad a causa de una afección cutánea llamada xerosis que ocasiona que su piel se vuelva escamosa y acartonada.

Al parecer esta no sería la primera vez que la influenciadora ve su piel con este aspecto, pues no tuvo problema en compartir en primer plano cómo estaba de reseca la zona de sus labios y nariz. Según comentó, esto le suele pasar cada vez que somete su piel a climas muy fríos y precisamente en Medellín, ciudad en la que vive, el clima no sería el mejor ocasionando esto en su piel.

“Este frío de Medellín me seca impresionante la piel”, comentó la influenciadora mientras enseñaba su rostro.

¿Qué es la xerosis, afección cutánea que tendría Dani Duke?

Según Mayo Clinic, la resequedad en el rostro causada por el frío y el viento se conoce como xerosis. Esta afección se caracteriza por la falta de humedad y de aceites naturales en la epidermis, lo que provoca que la piel luzca áspera, agrietada o descamada. Para contrarrestar estos efectos, es indispensable hidratar la piel de manera constante con cremas no irritantes.

Aunque la xerosis no representa un riesgo grave para la salud, si no se trata puede generar consecuencias importantes, como grietas profundas en la piel que pueden llegar a infectarse. Por esta razón, es fundamental acudir a un dermatólogo, quien podrá examinar la piel, indicar el tratamiento adecuado y evitar complicaciones mayores.

Por lo pronto, Dani Duke se ha mostrado tranquila en sus redes sociales pese a la resequedad en su rostro, por lo que se podría pensar que su condición actual no es grave.

