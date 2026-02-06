Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de Yeison Jiménez denunció estafas a nombre del difunto artista

Lina Jiménez, hermana de Yeison, denunció estafas en las que estarían usando el nombre del artista para engañar personas.

Estafas a nombre de Yeison Jiménez fueron denunciadas por su hermana
Estafas a nombre de Yeison Jiménez fueron denunciadas por su hermana. (Foto Canal RCN | Freepik)

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, reapareció en redes sociales con una preocupante denuncia, en la que alertó a los fanáticos del difunto artista sobre una página que estaría haciéndose pasar por su empresa para estafar a las personas.

¿Cuál fue la denuncia que hizo Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez?

A través de una captura de pantalla compartida en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Lina Jiménez, hermana del difunto cantante Yeison Jiménez, alertó sobre presuntas estafas cometidas por personas que estarían haciéndose pasar por la empresa del artista.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

La mujer explicó que la tienda de Yeison Jiménez no tiene cuenta en TikTok y que la única vía de ventas es por medio de la cuenta oficial de Instagram de la empresa y el enlace que dirige a su página web. Asimismo, hizo un llamado a los seguidores del artista para denunciar la página falsa y evitar que más personas sean estafadas.

“Ojo, no se deje estafar. No tenemos TikTok, esta cuenta está estafando a las personas haciéndose pasar por nosotros. Ayúdennos a reportarla para que no siga engañando a las personas”

Así mismo, Lina indicó que actualmente la empresa de su hermano no estaría operando de manera común y sus labores serían retomadas en una fecha específica anunciada en las redes sociales oficiales de la empresa.

¿Cómo falleció Yeison Jiménez, cantante de música popular?

Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en Boyacá. El cantante de música popular iba acompañado de cuatro miembros de su equipo y el piloto de la aeronave, quienes también fallecieron junto a él.

Según reportes de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC), la avioneta de Yeison con matrícula N325FA cumplía con todos los requisitos técnicos, descartando así cualquier falla en la aeronave.

Así mismo, mencionó que la aeronave no habría alcanzado la altura necesaria para completar su recorrido con éxito ocasionando el siniestro que dejó a seis personas sin vida tras colisionar contra la vereda Romita en Boyacá.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)
