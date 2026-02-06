Karina García se despachó tras fuertes acusaciones en redes sociales: "desocupados"

La influenciadora Karina Garcíarespondió a críticas en redes sociales luego de que varios internautas aseguraran que sus seguidores no son reales.

¿Los seguidores de Karina García no son reales?

La creadora de contenido ha sido duramente cuestionada en redes sociales luego de que varios internautas señalaran que la paisa no tiene fanáticos reales y que ella les paga para que hablen bien de ella o critiquen a quienes hablan mal de ella.

Tras la lluvia de comentarios similares, la paisa decidió pronunciarse al respecto.

¿Qué dijo Karina García sobre que compra seguidores en redes sociales?

Por medio de una transmisión en vivo la paisa decidió contestarles a quienes están lanzando dichos señalamientos sobre su fandom y aclarar que, si bien, está muy bien económicamente ella no tiene necesidad de pagarle a nadie porque sus seguidores la quieren y la apoyan por su contenido y personalidad auténtica.

"No me puede afectar lo que un par de desocupados en redes sociales hablen solamente porque no son felices con sus vidas y lo único que hacen es descargar toda su frustración dedicándome videos a mí", dijo.

Señaló que todo el tiempo le inventan tantos chismes que ya le causan humor y no tristeza o rabia como antes.

"Mi fandom yo me lo fui ganando a pulso (...) les cuesta tanto aceptar que mi comunidad es real y verdadera que se inventan que yo les pago, de verdad han caído muy bajo, pero si quieren creer eso, créanlo, siempre buscan meterme el pie por donde sea", agregó.

Indicó que su comunidad es tan fiel a ella que gracias a esos seguidores ha logrado cumplir varios de sus sueños y aprovechó para agradecerles por todo el cariño.

Por ahora, la influenciadora sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales; además de estar disfrutando de su etapa como panelista en el programa 'Qué hay p'a dañar en La casa de los famosos Colombia', junto a Roberto Velásquez y Néstor Parra, donde comentan todo lo que ocurre en tiempo real sobre lo que pasa con los participantes en el reality.