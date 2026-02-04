Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Omar Murillo tiene novio?, el actor respondió tras fotos con un hombre

Omar Murillo aclaró la duda de miles de fanáticos sobre su supuesta nueva relación tras comentarios sobre su orientación.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
omar murillo aclara orientacion en instagram
Omar Murillo despeja duda a sus seguidores/Canal RCN

El actor Omar Murillo, recordado por su personaje en la exitosa producción "El Man es Germán" y por ser exparticipante de la primera temporada de "La casa de los famosos Colombia", aclaró duda a sus seguidores sobre su orientación.

¿Omar Murillo está siendo cuestionado por su orientación?

Tras la ruptura del actor Omar Murillo con Koral Acosta, miles de fanáticos lo han cuestionado sobre su orientación luego de que compartiera varias fotografías presumiendo su figura en el gimnasio junto a otros hombres.

omar murillo aclara tema de orientacion

Dichas imágenes han desatado una ola de comentarios en donde no han parado de interrogarlo al respecto y este se ha pronunciado detallando que no entiende por qué para las personas eso es un tema más importante o sobresaliente.

¿Omar Murillo desmintió noviazgo con un hombre?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió un carrusel con fotografías junto a uno de los hombres con que lo han relacionado posando frente al espejo y enseñando sus músculos.

En dichas instantáneas aprovechó para responderles a sus fanáticos y aclarar que no son pareja como muchos creen.

"No es mi novio. Pero qué bonito sería vivir en un mundo donde la amistad no tenga que explicarse", dijo.


Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde muchos le pidieron que aclarara su orientación, mientras que otros le aconsejaron no seguir prestando atención a dichos comentarios malintencionados.

Por ahora, el actor sigue entreteniendo a sus seguidores en redes sociales con su diverso contenido sobre su estilo de vida, sus rutinas de ejercicio, sus amistades y algunas reflexiones.

Por su parte, Koral Acosta también se ha mostrado muy activa en sus redes sociales tras su separación, detallando que le gustaría tener una nueva pareja y darse una nueva oportunidad en el amor luego de tantos años de haber estado con el actor, de cuya ruptura se desconocen las razones que los llevó a tomar caminos distintos.

omar murillo termina con koral acosta

Mientas tanto, los fanáticos de ambos siguen al pendiente de sus publicaciones y si conseguirán nuevas parejas o si se reconciliarán.

