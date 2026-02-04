Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Publican inesperado anuncio en redes de Laura Bozzo que indican que falleció: esto se sabe

En las redes oficiales de Laura Bozzo apareció una publicación alusiva al fallecimiento de la presentadora.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Anuncio inesperado sobre Laura Bozzo alarma en redes y habla de su fallecimiento: ¿qué pasó?
Anuncio inesperado sobre Laura Bozzo alarma en redes y habla de su fallecimiento: ¿qué pasó? (Foto AFP: Alejandra Brun | Freepik).

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales el rumor del fallecimiento de la presentadora peruana Laura Bozzo, a sus 74 años, lo que generó gran impacto y desconcierto entre sus fanáticos. A esto se sumó que, en las cuentas oficiales de la presentadora, se compartió dicha información sin mayor contexto.

¿Falleció la presentadora peruana Laura Bozzo?

En medio de los rumores del fallecimiento de Laura Bozzo, las redes sociales oficiales de la presentadora peruana mostraron una publicación que desconcertó a sus seguidores, pues en esta se observa la captura de pantalla de uno de los videos que circulan en las plataformas digitales indicando su muerte.

Laura Bozzo desmiente rumores sobre su muerte.
Laura Bozzo desmiente rumores sobre su muerte. (Foto AFP: Paco Medina).

"Hallan sin vida a Laura Bozzo a los 74 años? Revelan fuertes detalles", se lee en la publicación compartida por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, junto a una fotografía de ella a blanco y negro.

Sin embargo, esto solo haría parte de su pronunciamiento para confirmar que todo se trataban de simples rumores y que nada de esto era cierto.

¿Laura Bozzo desmintió su propia muerte?

Por medio de esta misma red social, Laura Bozzo compartió un video en el que apareció vestida de negro para responder a los rumores que aseguraban que había fallecido a los 74 años, desmintiendo por completo esta información.

La presentadora fue contundente al afirmar que se encontraba mejor que nunca y que, lejos de lo que muchos pensaban, había Laura para rato.

“Llegó la mera, mera. Eso es, la potra, la diva... ¡Aquí estoy y a quien no le guste, a la ching4d4”.

Como era de esperarse, el video no pasó desapercibido y provocó una ola de comentarios de sus seguidores, muchos sorprendidos y otros celebrando verla aparecer para callar los rumores de manera original y contundente.

Por lo pronto, la presentadora continua compartiendo contenido en sus redes sociales, mientras los rumores en redes sobre su muerte comienzan a perder relevancia tras su pronunciamiento.

