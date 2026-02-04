Así reaccionó Emiro Navarro tras ser confirmado en MasterChef Celebrity Colombia 2026: "lo logramos"

Emiro Navarro es una de las 24 celebridades confirmadas para la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026. En redes sociales, mostró su lado más humano al compartir con sus seguidores la emoción que sintió al enterarse de que formaría parte del reality de Canal RCN.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en la familia de Snoop Dogg: murió su nieta de 10 meses, esto es lo que se sabe

¿Cómo reaccionó Emiro Navarro tras confirmarse su participación en MasterChef Celebrity Colombia 2026?

A través de sus historias de Instagram, donde cuenta con más de dos millones de seguidores, el creador de contenido Emiro Navarro se dejó ver muy emocionado por este nuevo proyecto del cual hará parte.

Emiro Navarro lloró tras conocerse su confirmación para MasterChef Celebrity Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

En las imágenes que ha compartido, el barranquillero aparece llorando mientras hace una videollamada con su madre, la señora Fabiola, y le muestra parte del set de MasterChef Celebrity.

Asimismo, conmovió a sus fans al escribir junto al video que ha compartido un mensaje agradeciendo a su madre.

Gracias por todas tus oraciones, mami. Lo logramos", escribió.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Se filtra psicofonía de Yeison Jiménez hablando de su esposa: “Sonia quedó sola”

¿Cómo reaccionaron en redes a la participación de Emiro Navarro en MasterChef Celebrity Colombia 2026?

A través de la publicación del Canal RCN que presenta el elenco de esta nueva temporada, varios usuarios y fanáticos de MasterChef Celebrity Colombia mostraron su apoyo a Emiro, quien ya había demostrado su amor por la cocina durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

Allí le enviaron toda su energía y señalaron que, sin duda, sería uno de sus favoritos.

Ya tengo mis dos favoritos 🥰 Emiro & Lina ❤️👑", "¡Qué emoción, qué rico, bienvenidos Emiro y Verónica Orozco, ya quiero que inicie MasterChef" y "Team EMIRO 💜 es el mejor!", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.

Emiro Navarro mostró su talento en la cocina, en La casa de los famosos Colombia 2025. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Claudia Bahamón ¿Claudia Bahamón reveló que ya habría dos eliminados en MasterChef Celebrity 2026?

¿Quiénes serán los jurados de MasterChef Celebrity Colombia 2026?

Los jurados de MasterChef Celebrity Colombia 2026 serán los reconocidos chefs que han acompañado al programa en temporadas anteriores: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso. Cada uno aportará su experiencia y criterio para evaluar a los 24 participantes del reality.

Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso vuelven como jurados para MasterChef Celebrity 2026. (Foto: Canal RCN)

Ellos estarán encargados de guiar, calificar y desafiar a las celebridades en cada reto culinario, asegurando que la competencia mantenga su alto nivel y su sabor característico que ha hecho famosa a la cocina más popular de Colombia.