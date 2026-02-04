Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Emiro Navarro tras ser confirmado en MasterChef Celebrity Colombia 2026: "lo logramos"

Emiro Navarro compartió con su fandom cuál fue su reacción y a quién llamó tras ser confirmado para MasterChef Celebrity Colombia 2026.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Emiro Navarro reaccionó llorando a su confirmación en MasterChef Celebrity Colombia 2026
Emiro Navarro compartió con sus fans cómo reaccionó tras ser confirmado en MasterChef Celebrity 2026. (Fotos: Canal RCN)

Emiro Navarro es una de las 24 celebridades confirmadas para la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026. En redes sociales, mostró su lado más humano al compartir con sus seguidores la emoción que sintió al enterarse de que formaría parte del reality de Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Emiro Navarro tras confirmarse su participación en MasterChef Celebrity Colombia 2026?

A través de sus historias de Instagram, donde cuenta con más de dos millones de seguidores, el creador de contenido Emiro Navarro se dejó ver muy emocionado por este nuevo proyecto del cual hará parte.

Emiro Navarro, creador de contenido colombiano
Emiro Navarro lloró tras conocerse su confirmación para MasterChef Celebrity Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

En las imágenes que ha compartido, el barranquillero aparece llorando mientras hace una videollamada con su madre, la señora Fabiola, y le muestra parte del set de MasterChef Celebrity.

Asimismo, conmovió a sus fans al escribir junto al video que ha compartido un mensaje agradeciendo a su madre.

Gracias por todas tus oraciones, mami. Lo logramos", escribió.

¿Cómo reaccionaron en redes a la participación de Emiro Navarro en MasterChef Celebrity Colombia 2026?

A través de la publicación del Canal RCN que presenta el elenco de esta nueva temporada, varios usuarios y fanáticos de MasterChef Celebrity Colombia mostraron su apoyo a Emiro, quien ya había demostrado su amor por la cocina durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

Allí le enviaron toda su energía y señalaron que, sin duda, sería uno de sus favoritos.

Ya tengo mis dos favoritos 🥰 Emiro & Lina ❤️👑", "¡Qué emoción, qué rico, bienvenidos Emiro y Verónica Orozco, ya quiero que inicie MasterChef" y "Team EMIRO 💜 es el mejor!", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.

Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia 2025
Emiro Navarro mostró su talento en la cocina, en La casa de los famosos Colombia 2025. (Foto: Canal RCN)

¿Quiénes serán los jurados de MasterChef Celebrity Colombia 2026?

Los jurados de MasterChef Celebrity Colombia 2026 serán los reconocidos chefs que han acompañado al programa en temporadas anteriores: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso. Cada uno aportará su experiencia y criterio para evaluar a los 24 participantes del reality.

¡MasterChef Celebrity 2026! ¿qué se espera de esta nueva temporada?
Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso vuelven como jurados para MasterChef Celebrity 2026. (Foto: Canal RCN)

Ellos estarán encargados de guiar, calificar y desafiar a las celebridades en cada reto culinario, asegurando que la competencia mantenga su alto nivel y su sabor característico que ha hecho famosa a la cocina más popular de Colombia.

