Alexa y Beba casi pasan los límites tras fuerte discusión en La casa de los famosos

Las influenciadoras Alexa Torrex y Beba protagonizaron una fuerte discusión en La casa de los famosos Colombia luego del polémico juicio que tuvieron, donde la jueza fue la creadora de contenido Karina García.

¿Por qué Alexa y Beba discutieron en La casa de los famosos Colombia?

Tras terminarse la actividad del juicio en la que ambas mostraron algunas diferencias por la convivencia y se señalaron mutuamente de ser malas personas, al bajar Alexa Torrex comenzó a lanzarle fuertes comentarios a Beba criticando su comportamiento y asegurando que ella quería figurar solo en las actividades, pero cuando no estaban en ellas no era capaz de sostenerle en su cara sus comentarios en su contra.

Beba al principio la ignoró y le señaló que no quería hablar con ella, pero Alexa continuó reiterándole lo mismo hasta que Beba no se aguantó más y le contestó.

Las dos comenzaron a gritarse y juzgar a la otra tildándose de "ridículas" y malas personas.

Alexa le mencionó a Beba que era una buscona, desleal y que se creía superior a los demás.

Mientras que Beba le comentaba a Alexa que no quería tener ningún tipo de contacto con ella y le pedía respeto.

Las dos fueron subiendo el tono y cada vez se acercaban más provocando que varios de sus compañeros las separaran para no pasar los límites.

Alexa indicó que ella no la tocaría, mientras que Beba alterada le confesó que ganas no le faltaban de "halarle sus extensiones".

Finalmente, Valentino le pidió a Beba que se tranquilizara y Beba se alejó de Alexa, terminando su discusión.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la discusión de Alexa y Beba en La casa de los famosos Colombia?

Miles de internautas reaccionaron ante el enfrentamiento que tuvieron donde algunos le dieron la razón a Alexa y a otros a Beba, defendiendo a sus favoritas.

Por ahora, los participantes se deben enfrentar a la gala de nominaciones en esta semana de superpoder dúo, donde los famosos deberán salvarse en parejas, las cuales fueron formadas por los líderes Valentino y Beba.