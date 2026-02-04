¿Claudia Bahamón reveló que ya habría dos eliminados en MasterChef Celebrity 2026?

Claudia Bahamón se sumó al entusiasmo por el anuncio de una nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia junto a las celebridades confirmadas con una publicación que despertó dudas sobre la posible eliminación de dos participantes.

¿Qué publicó Claudia Bahamón que generó dudas sobre la posible eliminación de dos participantes en MasterChef Celebrity 2026?

A través de sus historias de Instagram, donde cuenta con más de cinco millones de seguidores, la presentadora y modelo huilense Claudia Bahamón compartió la fotografía oficial del grupo de famosos y jurados que harán parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, despertando la emoción de sus fans.

Claudia Bahamón dejó ver su entusiasmo por una nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, junto a la publicación, la presentadora señaló que en la imagen faltaban dos celebridades que no pudieron estar presentes y dejó planteada, en forma de pregunta, la posibilidad de que podrían ser eliminados ante esta ausencia.

¿Los famosos que no aparecen en la foto oficial de MasterChef Celebrity 2026 serían eliminados, según Claudia Bahamón?

Aunque la modelo sorprendió a sus seguidores con la publicación, fiel a su característico humor, explicó que los famosos que no aparecieron en la foto simplemente estaban en el baño y que, por eso, hizo un comentario a modo de broma sobre su posible ausencia en el programa.

Esto generó tranquilidad entre sus fans, quienes aprovecharon los comentarios para expresar su emoción por conocer al elenco completo de 24 celebridades que competirán por el título de MasterChef Celebrity Colombia 2026.

¿Qué famosos harán parte de MasterChef Celebrity Colombia 2026?

El Canal RCN dio a conocer a los 24 famosos que buscarán dar lo mejor de sí en la cocina. Ellos son:

Lina Tejeiro – Actriz, empresaria y creadora de contenido

Angélica Blandón – Actriz

Verónica Orozco – Actriz y Cantante

Diana Mina – Periodista y presentadora de tv

Marcela Carvajal – Actriz

Martha Restrepo – Actriz y presentadora

Milena López – Influencer y empresaria

Paula Galindo (Pautips) – Influencer y empresaria

Virginia Lizcano – Comediante

Julieta Piñeres – Periodista y presentadora

Mariana Mozo – Actriz

Luisa Vergara – Actriz y comediante

Sebastián Villalobos – Creador de contenido, actor y presentador

Luciano D'Alessandro – Actor

Emmanuel Restrepo - Actor

Emiro Navarro – Creador de contenido

Robert Farah – Tenista profesional

Jimmy Vásquez – Actor

Sebastián Vega – Actor, director y creador de contenido

Víctor Tarazona – Actor

Iván Marín – Comediante, actor y escritor

Tuto Patiño – Actor

Hugo Gómez - Actor

Gustavo Bernarte – Comediante, locutor y actor