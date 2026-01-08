Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Claudia Bahamón confesó que tiene un primo hermano al cual su padre reconoció antes de fallecer

La presentadora Claudia Bahamón confesó que tiene un primo hermano a quien su padre reconoció días antes de fallecer.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Claudia Bahamón confesó que tiene un primo hermano al cual su padre reconoció antes de fallecer
¿Cuál fue la confesión que hizo Claudia Bahamón acerca de su primo hermano? | Foto: Canal RCN

El nombre de Claudia Bahamón se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras una sorprendente confesión que realizó mediante un pódcast en el que reveló que tiene un hermano paterno.

Además, la presentadora de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, causó gran conmoción por parte de los internautas tras detallar que, durante años, su padre no lo reconoció durante años. Sin embargo, hizo lo posible para que tuviera una mejor conexión.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la inesperada confesión que hizo Claudia Bahamón acerca de su primo hermano?

En las últimas horas, la presentadora Claudia Bahamón se ha convertido en tendencia a través de las redes sociales tras una entrevista que tuvo en el pódcast digital llamado ‘La Lupa’ en el que hizo varias confesiones de su vida personal.

Claudia Bahamón confesó que tiene un primo hermano al cual su padre reconoció antes de fallecer
Esta fue la confesión que hizo Claudia Bahamón acerca de su primo hermano. | Foto: Canal RCN

Una de las confesiones más sorprendentes que realizó a través de la entrevista Claudia Bahamón se trató acerca del primo hermano que tiene, revelando que su padre no lo reconoció durante años, expresando las siguientes palabras:

“Yo tengo un hermano de papá a quien quiero mucho y del cual, por muchos años, no entendía por qué mi padre no acercó mucho a él. Si merece el amor infinito que recibió por parte de él. Ese tema me tocó mucho el corazón porque nunca lo había hablado”, agregó Claudia.

Artículos relacionados

¿Cómo logró Claudia Bahamón que su padre reconociera a su hijo días antes de fallecer?

Sin duda, las palabras de Claudia Bahamón han generado gran emotividad por parte de los internautas, quienes se sorprendieron al ver que tiene un primo hermano y, a pesar de los temores que sintió su padre, logró que lo reconociera:

Artículos relacionados

Claudia Bahamón confesó que tiene un primo hermano al cual su padre reconoció antes de fallecer
¿Cómo hizo Claudia Bahamón para que su padre reconociera a su primo hermano? | Foto: Canal RCN

“Es un primo hermano porque mi papá tiene un hijo con una prima de él. Yo nunca supe. Pero, pues mi primo vivía lejos. Sin embargo, me siento muy orgullosa de Juan Sebastián”.

Por su parte, a Claudia tomó por sorpresa esta noticia en el 2008, cuando se enteró, revelando, que hizo lo posible para que su padre tuviera un mejor acercamiento, quien falleció días después:

“Yo me enteré de esta noticia en el 2008. Entonces, es un tema que a mí me conmueve mucho porque duré muchos años diciéndole a mi padre que se acercara a él. Pero no lo juzgué, ya que temía por nosotros. Así que logré ese encuentro, 20 días antes de que mi papá falleciera. Fue superbonito, pero fue una lucha interna para que él lo reconociera para que se acercara a Juan Sebastián y semanas después mi papá falleció”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano impacta en redes al mostrar enorme tatuaje en su brazo Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sorprende con tatuaje gigante en su brazo

La influenciadora Aida Victoria Merlano sorprendió al enseñar el enorme tatuaje que ahora cubre gran parte de su brazo.

Juliana Calderón preocupó a sus seguidores. Juliana Calderón

Juliana Calderón preocupó al revelar que un integrante de su familia sufrió un problema médico

Juliana Calderón alarmó a sus seguidores al revelar que un integrante de su familia sufrió un problema médico de urgencia.

¿Karen Sevillano le fue infiel a Neider García? Karen Sevillano

¿Karen Sevillano le fue infiel a Neider García? Esto fue lo que respondió la creadora de contenido

Karen Sevillano respondió a diversos rumores sobre ella, entre esos si le ha sido infiel a su pareja Neider García.

Lo más superlike

¡Adiós a un actor! Murió famosa celebridad a sus 24 años tras una grave enfermedad: así se anunció Talento internacional

¡Adiós a un actor! Murió famosa celebridad a sus 24 años tras una grave enfermedad: así se anunció

El mundo de la televisión se viste de luto tras confirmarse la muerte de famoso actor, quien luchó por grave enfermedad.

Johanna Fadul sorprendió al revelar cómo enfrentará los coqueteos en La casa de los famosos 3 Johanna Fadul

Johanna Fadul advierte qué pasará si alguien le coquetea en La casa de los famosos 3

Yeison Jiménez llamó la atención tras un gesto hacia una artista callejera Yeison Jiménez

EN VIDEO: Yeison Jiménez sorprendió con inesperado gesto hacia una artista callejera de Manizales

Moderación e información son clave para reducir riesgos asociados a estas bebidas. Salud

Beneficios, riesgos y lo que debes saber antes de consumir bebidas energizantes

Ángela Aguilar cerró el 2025 con un mensaje cargado de reflexión. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar revela detalles y emociona al iniciar el año de su boda