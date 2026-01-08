Claudia Bahamón confesó que tiene un primo hermano al cual su padre reconoció antes de fallecer

El nombre de Claudia Bahamón se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras una sorprendente confesión que realizó mediante un pódcast en el que reveló que tiene un hermano paterno.

Además, la presentadora de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, causó gran conmoción por parte de los internautas tras detallar que, durante años, su padre no lo reconoció durante años. Sin embargo, hizo lo posible para que tuviera una mejor conexión.

¿Cuál fue la inesperada confesión que hizo Claudia Bahamón acerca de su primo hermano?

En las últimas horas, la presentadora Claudia Bahamón se ha convertido en tendencia a través de las redes sociales tras una entrevista que tuvo en el pódcast digital llamado ‘La Lupa’ en el que hizo varias confesiones de su vida personal.

Esta fue la confesión que hizo Claudia Bahamón acerca de su primo hermano. | Foto: Canal RCN

Una de las confesiones más sorprendentes que realizó a través de la entrevista Claudia Bahamón se trató acerca del primo hermano que tiene, revelando que su padre no lo reconoció durante años, expresando las siguientes palabras:

“Yo tengo un hermano de papá a quien quiero mucho y del cual, por muchos años, no entendía por qué mi padre no acercó mucho a él. Si merece el amor infinito que recibió por parte de él. Ese tema me tocó mucho el corazón porque nunca lo había hablado”, agregó Claudia.

¿Cómo logró Claudia Bahamón que su padre reconociera a su hijo días antes de fallecer?

Sin duda, las palabras de Claudia Bahamón han generado gran emotividad por parte de los internautas, quienes se sorprendieron al ver que tiene un primo hermano y, a pesar de los temores que sintió su padre, logró que lo reconociera:

¿Cómo hizo Claudia Bahamón para que su padre reconociera a su primo hermano? | Foto: Canal RCN

“Es un primo hermano porque mi papá tiene un hijo con una prima de él. Yo nunca supe. Pero, pues mi primo vivía lejos. Sin embargo, me siento muy orgullosa de Juan Sebastián”.

Por su parte, a Claudia tomó por sorpresa esta noticia en el 2008, cuando se enteró, revelando, que hizo lo posible para que su padre tuviera un mejor acercamiento, quien falleció días después: