¡Luto en Hollywood!: Hija de reconocido actor es hallada sin vida en su casa

Hollywood enfrenta una nueva tragedia tras la muerte de la hija de un reconocido actor en su casa de Hollywood Hills.

Hija de reconocido actor es hallada sin vida en su casa
Hija de reconocido actor es hallada sin vida en su casa. (FreePik)

Hollywood se viste de luto al conocerse la noticia del fallecimiento de la hija de uno de sus actores más recordados, quien continúa vigente en la industria del entretenimiento.

La mujer fue hallada sin vida en su residencia ubicada en Hollywood Hills, en un hecho que ha conmocionado al entorno artístico y a sus seguidores.

La familia emitió un comunicado poco después confirmando el fallecimiento y solicitando respeto por su privacidad en este difícil momento.

¿Quién es la hija del reconocido actor que falleció?

Se trata de Katherine Hartley Short, hija mayor del actor y comediante Martin Short. Tenía 42 años y, aunque provenía de una familia ampliamente conocida en Hollywood, mantenía un perfil discreto.

Katherine se desempeñaba como trabajadora social en Los Ángeles. Había obtenido su licenciatura en la Universidad de Nueva York (NYU) y más adelante completó una maestría en trabajo social en la Universidad del Sur de California (USC).

Además, estuvo vinculada a la organización sin fines de lucro Bring Change To Mind, dedicada a combatir el estigma alrededor de la salud mental.

Era la mayor de los tres hijos del actor, fruto de su matrimonio con Nancy Dolman, quien falleció en 2010 a causa de cáncer de ovario.

Hija de Martin Short muere en su residencia
Hija de Martin Short muere en su residencia. (Foto Amy Sussman / AFP)

¿Cuál fue la causa de muerte de Katherine Short?

De acuerdo con fuentes policiales citadas por medios estadounidenses, la mujer murió a causa de una herida de b4l4 autoinfligida. Las autoridades confirmaron que el caso está siendo investigado como un aparente su1cidi0.

Autoridades del Departamento de Policía de Los Ángeles y del cuerpo de bomberos acudieron al lugar la tarde del lunes, poco después de las 6:40 p.m., tras recibir un reporte de emergencia relacionado con una persona herida por 4rm4 de fuego. Al llegar, confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, confirmó un representante de la familia.

Hasta el momento, no se han entregado mayores detalles oficiales adicionales, mientras la familia atraviesa el duelo y ha pedido respeto por su intimidad.

Katherine Short fue encontrada sin vida en su vivienda.
Katherine Short fue encontrada sin vida en su vivienda. (Foto Kevin Winter / AFP)

¿Qué fue lo que se conoció en la llamada a emergencias?

Audios del despacho de emergencias revelaron que la llamada inicial alertó sobre un posible tir0te0 en la vivienda. En la comunicación se escucha a los equipos de respuesta coordinar el ingreso al inmueble.

Según el reporte, la persona que realizó la llamada se encontraba dentro de la casa, pero no podía acceder a la habitación donde estaba la víctima. Posteriormente, un oficial confirmó por radio que se trataba de una herida aut0infligida.

