Jhonny Rivera contó cuál fue el millonario regalo que le dio a Jenny López por su boda

an pasado tres días desde que Jhonny Riveray Jenny López dijeron 'sí' frente al altar, y desde entonces el tema sigue siendo ampliamente comentado en redes sociales, sobre todo porque los seguidores de la pareja de artista se han mostrado interesados en conocer de primera mano todos lo detalles de esta fecha especial.

¿Cuál fue el lujoso regalo que Jhonny Rivera le hizo a Jenny López por su boda?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el cantante ha construido una comunidad de millones de seguidores, sorprendió al realizar la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que mostró abierto a responder todo tipo de curiosidades por parte de los internautas.

Una de las preguntas que recibió y que no dudó en responder, estuvo relacionada con el regalo que el artista le dio a su esposa por motivo de su boda, "¿Qué le dio de regalo de boda a su mujer?", escribió un usuario.

"Le traje a su artista preferida, Jenny es fan número 1 de Milena Benites, se la traje de sorpresa, ella no lo podía creer, no no, brincaba en una pata, estaba tan feliz, ella es fan número 1, se sabe toda su música", señaló el artista.

¿Cuál fue el millonario regalo que Jhonny Rivera le dio a Jenny López tras su boda?

Segundos después, el intérprete continuó afirmando que no cree que exista una canción de Milena que su ahora esposa no se sepa, pues es testigo de que se las sabe todas, además, insistió en que este obsequio la hizo muy feliz.

Este fue el regalo que Jhonny Rivera le dio a Jenny López. Foto | Canal RCN.

El comentado matrimonio que tuvo lugar el domingo 22 de febrero, se llevó a cabo en Arabia, Pereira, municipio en el que se cumplió con la eucaristía, un momento en el que ambos fueron acompañados por el amor de la gente, quienes estuvieron atentos a su llegada a la iglesia para manifestarles todo su cariño.

En cuanto a la recepción, que se realizó en la finca del cantante en zona rural, contó con la presencia de importantes figuras del entretenimiento, quienes a través de redes sociales compartieron imágenes y videos de lo que fue la celebración.

Jhonny Rivera sorprendió a Jenny López con millonario regalo. Foto | Canal RCN.

Por ahora, el exponente de la música popular, adelantó que el próximo mes iniciará su gira por Europa, destino en el que espera poder cumplir con su recorrido de luna de miel.