Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Él es Roberto Cortés, el guapo hombre con el que se casará Ilenia Antonini

Ilenia Antonini confesó que se casará e internautas dividen opiniones acerca de quién es el guapo hombre que es su prometido.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Él es Roberto Cortés, el guapo hombre con el que se casará Ilenia Antonini
¿Quién es el guapo hombre con el que se casará Ilenia Antonini? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Ilenia Antonini se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras compartir una romántica fotografía en la que confesó que se casará.

Sin duda, la noticia ha generado una gran variedad de reacciones por parte de los internautas y reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano tras el especial anuncio que hizo la actriz.

Así también, varios navegantes han realizado una variedad de opiniones tras el hombre con el que se casará Ilenia, con quien sostiene una relación sentimental hace un periodo de tiempo y, de igual modo, se han preguntado acerca de lo que realiza en su vida cotidiana.

Artículos relacionados

¿Quién es el guapo hombre con el que se casará Ilenia Antonini?

Recientemente, Ilenia Antonini compartió una emotiva publicación mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 440 mil seguidores, en la que reveló que está atravesando por un importante momento a nivel emociona tras confirmar que llegará al altar junto al amor de su vida.

Él es Roberto Cortés, el guapo hombre con el que se casará Ilenia Antonini
Así confirmó Ilenia Antonini que se casará. | Foto: Canal RCN

Además, el hombre que se casará con Ilenia es Roberto Cortés, un reconocido actor colombiano, quien ha tenido la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el campo artístico, en especial, por participar en varias obras de teatro.

En la actualidad, Roberto cuenta con más de cuatro mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que se refleja que ha demostrado el gran talento que tiene en la actuación al realizar varias obras de teatro en el teatro: La puerta abierta.

Él es Roberto Cortés, el guapo hombre con el que se casará Ilenia Antonini
¿En qué producciones del Canal RCN ha participado Ilenia Antonini? | Foto: Canal RCN

¿En qué producciones del Canal RCN ha participado Ilenia Antonini?

Cabe destacar que Ilenia Anotnini no solo se ha destacado por ser una reconocida actriz, sino que hace un periodo de tiempo, cautivó a los televidentes al demostrar el gran talento que tiene para la cocina al participar en una de las pasadas ediciones de MasterChef Celebrity.

Otras de las producciones en las que Ilenia ha cautivado con su talento son: La hija del mariachi y Ana de nadie, en las que adquirió una gran visibilidad por parte de los internautas al cautivar con el gran talento que tiene al momento de interpretar a un personaje.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paulina Vega rompe el silencio tras críticas por borrar el título de “Miss Universo” de sus redes Viral

Paulina Vega rompe el silencio tras críticas por borrar el título de “Miss Universo” de sus redes

Paulina Vega explicó por qué eliminó el título de Miss Universo de su biografía y respondió a las críticas en redes sociales.

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera recibió dura acusación por la diferencia de edad con Jenny López: así reaccionó

El cantante Jhonny Rivera expuso el cruel comentario que recibió y aclaró cómo conoció a Jenny López, su esposa.

Melissa Gate le deja contundente mensaje. Melissa Gate

Melissa Gate rompió el silencio y mandó mensaje a los desleales; esto dijo la influenciadora

Melissa Gate habló sobre la lealtad y dejó un mensaje que sorprendió al recordar lo vivido en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Reconocido influencer sorprende al revelar que se cansó de su orientación y busca esposa e hijos Influencers

Reconocido influencer revela que quiere cambiar su orientación y ahora busca esposa e hijos

Un reconocido influencer sorprendió a sus seguidores al confesar que quiere cambiar su orientación y ahora sueña con una esposa e hijos.

Canal RCN celebra sus 5 millones. Talento nacional

Canal RCN celebra un importante logro que marca su historia, ¿de qué se trata?

Blessd lanzó mensaje de desamor en medio de rumores de ruptura con Manuela QM Blessd

Blessd compartió curioso video tras rumores de ruptura: “fue suficiente para ti un rumor"

Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija Christian Nodal

Christian Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija: “Mi distancia no es abandono”

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable? Salud

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable?