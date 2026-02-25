En las últimas horas, el nombre de Ilenia Antonini se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras compartir una romántica fotografía en la que confesó que se casará.

Sin duda, la noticia ha generado una gran variedad de reacciones por parte de los internautas y reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano tras el especial anuncio que hizo la actriz.

Así también, varios navegantes han realizado una variedad de opiniones tras el hombre con el que se casará Ilenia, con quien sostiene una relación sentimental hace un periodo de tiempo y, de igual modo, se han preguntado acerca de lo que realiza en su vida cotidiana.

¿Quién es el guapo hombre con el que se casará Ilenia Antonini?

Recientemente, Ilenia Antonini compartió una emotiva publicación mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 440 mil seguidores, en la que reveló que está atravesando por un importante momento a nivel emociona tras confirmar que llegará al altar junto al amor de su vida.

Así confirmó Ilenia Antonini que se casará. | Foto: Canal RCN

Además, el hombre que se casará con Ilenia es Roberto Cortés, un reconocido actor colombiano, quien ha tenido la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el campo artístico, en especial, por participar en varias obras de teatro.

En la actualidad, Roberto cuenta con más de cuatro mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que se refleja que ha demostrado el gran talento que tiene en la actuación al realizar varias obras de teatro en el teatro: La puerta abierta.

¿En qué producciones del Canal RCN ha participado Ilenia Antonini? | Foto: Canal RCN

¿En qué producciones del Canal RCN ha participado Ilenia Antonini?

Cabe destacar que Ilenia Anotnini no solo se ha destacado por ser una reconocida actriz, sino que hace un periodo de tiempo, cautivó a los televidentes al demostrar el gran talento que tiene para la cocina al participar en una de las pasadas ediciones de MasterChef Celebrity.

Otras de las producciones en las que Ilenia ha cautivado con su talento son: La hija del mariachi y Ana de nadie, en las que adquirió una gran visibilidad por parte de los internautas al cautivar con el gran talento que tiene al momento de interpretar a un personaje.