Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Falleció el influencer que se hizo varias intervenciones por parecerse a Kim Kardashian: así se confirmó

Las redes están de luto tras la muerte del influencer que se hizo decenas de intervenciones por parecerse a Kim Kardashian.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Falleció el influencer que se hizo varas cirugías por parecerse a Kim Kardashian: así se confirmó
Falleció reconocido influencer en las últimas horas. | Foto: Freepik

En las últimas horas, el mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un hombre quien no solo era reconocido a través de las diferentes plataformas digitales por ser un reconocido creador de contenido, sino que también, por las intervenciones estéticas que se hizo en su rostro.

Además, la muerte del influenciador se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la desafortunada noticia de su muerte en medio de un procedimiento estético, pues, le decían el “rey de los labios”.

Artículos relacionados

¿Quién fue el hombre que falleció en las últimas horas tras un procedimiento estético?

El nombre de Jordan James Parke se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la desafortunada noticia de su fallecimiento, quien perdió la vida en graves condiciones.

Falleció el influencer que se hizo varas cirugías por parecerse a Kim Kardashian: así se confirmó
Se confirmó la muerte de Jordan James Parke. | Foto: Freepik

Además, la noticia fue principalmente confirmada por parte del medio de comunicación internacional ‘The Sun’, quien reveló la noticia en las últimas horas a través de su portal digital.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe acerca de la causa del fallecimiento de Jordan James Parke?

Según reportó el medio internacional ‘The Sun’, la causa del fallecimiento de Jordan James Parke se debió en extrañas circunstancias, pues, dos personas están bajo la sospecha de las autoridades tras las extrañas circunstancias en las que perdió la vida.

Artículos relacionados

Falleció el influencer que se hizo varas cirugías por parecerse a Kim Kardashian: así se confirmó
Autoridades investigan la causa de fallecimiento del influencer.| Foto: Freepik

Con base en esto, la Policía Metropolitana británica se encuentra bajo las respectivas investigaciones del caso, pues existe la sospecha de que había dos personas involucradas cuando Jordan James se realizó un respectivo procedimiento estético.

¿Por qué Jordan James Parke fue tendencia en redes tras cirugías por parecerse a Kim Kardashian?

Es clave mencionar que Jordan James Parke se convirtió en tendencia en las redes sociales tras compartirles a sus seguidores que le gustaba realizarse intervenciones.

Desde luego, la historia de Parke generó división de opiniones por parte de los internautas tras revelar que la mujer más hermosa del mundo le parecía Kim Kardashian, quien es una de las celebridades más destacadas en el entretenimiento al ser una modelo, empresaria y socialité estadounidense, quien en la actualidad suma con una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Reconocido influencer sorprende al revelar que se cansó de su orientación y busca esposa e hijos Influencers

Reconocido influencer revela que quiere cambiar su orientación y ahora busca esposa e hijos

Un reconocido influencer sorprendió a sus seguidores al confesar que quiere cambiar su orientación y ahora sueña con una esposa e hijos.

¡Cambio de fechas! cancelan dos puentes festivos en Colombia: esta la modificación del calendario 2026 Talento nacional

Cambio de fechas: cancelan dos puentes festivos en Colombia tras modificaciones del calendario

Se cancelan dos puentes festivos tras modificaciones en el calendario. Te contamos qué fechas se modifican.

Muere reconocida actriz de icónica serie tras luchar cinco años con una enfermedad. Viral

Muere reconocida actriz de icónica serie tras luchar cinco años con una enfermedad

La actriz que brilló en una popular serie de los años 50 murió a los 80 años tras una batalla de cinco años contra una enfermedad.

Lo más superlike

Canal RCN celebra sus 5 millones. Talento nacional

Canal RCN celebra un importante logro que marca su historia, ¿de qué se trata?

El Canal RCN hizo importante anuncio que emocionó a sus seguidores y marcó un nuevo capítulo en su trayectoria en redes sociales.

Blessd lanzó mensaje de desamor en medio de rumores de ruptura con Manuela QM Blessd

Blessd compartió curioso video tras rumores de ruptura: “fue suficiente para ti un rumor"

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera recibió dura acusación por la diferencia de edad con Jenny López: así reaccionó

Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija Christian Nodal

Christian Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija: “Mi distancia no es abandono”

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable? Salud

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable?