En las últimas horas, el mundo del fútbol se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido futbolista, quien demostró tener una gran habilidad para este deporte.

Sin embargo, el hecho ha generado un profundo vacío no solo por parte de sus allegados, sino que también por parte de los hinchas del fútbol tras confirmarse la grave situación en la que perdió la vida.

¿Quién fue el reconocido futbolista que falleció en las últimas horas?

El nombre de Amed ‘Mago’ Mendoza se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la desafortunada causa de su muerte.

Entre tanto, la noticia ha causado un profundo vacío en el fútbol mexicano, pues Amed demostró que tenía una gran habilidad dentro de la cancha, pues aspiraba a un virtuoso futuro al demostrar su talento.

¿Cómo se confirmó la noticia acerca del desafortunado fallecimiento del futbolista?

Tras el desafortunado fallecimiento de Amed ‘Mago’ Mendoza, la noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte de Caleros FC, el equipo al que hizo parte en un periodo de tiempo y la noticia la publicó la conductora: Azucena Uresti en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, expresando las siguientes palabras:

“Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Amed Mendoza ‘El mago’, quien defendió con orgullo los colores caleros de Caleros FC de 2018-2019”, dice el comunicado.

¿Cuál fue la razón por la que falleció Amed ‘El mago’ Mendoza?

Según han revelado medios de comunicación internacional, se evidencia que Amed ‘El mago’ Mendoza falleció en críticas condiciones tras ser abordado en la colonia de San Juanico, México, en la que perdió la vida.

Por el momento, las autoridades se encuentran bajo las respectivas investigaciones acerca de la inesperada pérdida de Amed ‘El mago’ Mendoza, quien se destacó a lo largo de su vida en ser un reconocido futbolista.

Así también, una variedad de seguidores y allegados de Amed lo han recordado con cariño al demostrar su talento no solo en su carrera deportiva, sino que también, por las virtuosas aspiraciones que tenía para ser un distinguido futbolista mexicano.