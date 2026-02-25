Canal RCN celebra un importante logro que marca su historia, ¿de qué se trata?

El Canal RCN está de celebración por lograr los 5 millones de seguidores en Instagram.

MasterChef Celebrity regresa pronto por el Canal RCN. (Foto Canal RCN)

¿Cómo celebró el Canal RCN alcanzar 5 millones de seguidores en Instagram?

Por medio de un video con sus reconocidas personalidades, el Canal RCN transmitió la alegría de poder alcanzar este logro a nivel digital, para seguir llevando las emocionantes historias y programas que hacen parte de su catálogo a todos los rincones del país.

Los televidentes, además de ver las producciones en la señal principal, pueden disfrutar y mantenerse al tanto de los acontecimientos importantes en las diferentes plataformas digitales.

Este importante logro fue agradecido por las presentadoras de MasterChef Celebrity y La casa de los famosos Colombia, Claudia Bahamón y Carla Giraldo, quienes reconocieron el apoyo de esos cinco millones de seguidores que están pendientes de todo lo que ocurre en el universo de RCN Televisión.

En el clip también aparecen Karina García y Hanny Vizcaíno, nuevas incorporaciones del canal.

Karina es panelista junto a Roberto Velásquez y Néstor Parra en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, mientras que Hanny protagoniza la nueva producción Pa’ Seguirte Queriendo junto a Sebastián Martínez y Julieth Pardau.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje de motivación, con el que RCN reafirma su compromiso de seguir llegando a más personas y expandiendo su presencia digital.

¿Cómo y dónde disfrutar de los contenidos del Canal RCN?

RCN ha implementado un sistema multiplataformas que permite a los televidentes disfrutar de los contenidos del canal en cualquier momento.

A través de su aplicación, los usuarios pueden acceder a la señal en vivo de la programación principal y seguir 24/7 lo que ocurre en La casa de los famosos Colombia 3.

Además, los capítulos de producciones como Enfermeras y Las de siempre quedan disponibles en la mejor calidad luego de que son transmitidos en la señal principal.

El canal RCN anunció que se prepara una nueva edición de MasterChef Celebrity, uno de sus programas insignia.

También confirmó la segunda parte de Pa’ Quererte, producción que conquistó a las familias colombianas con su historia emotiva y personajes entrañables en el 2020.

RCN reafirma su compromiso de ofrecer variedad en sus contenidos, con opciones para todos los gustos y edades.

Desde dramas médicos como Enfermeras, que han cautivado con las historias de María Clara y Carlos Pérez en medio de los retos hospitalarios, hasta las intensas vivencias de Las de siempre.