Eidevin sorprendió con un gesto romántico hacia la influencer Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia, protagonizando un momento que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

¿Cómo fue la serenata que Eidevin le dedicó a Mariana Zapata?

Con la ayuda de varios compañeros, organizó una serenata que terminó en beso y celebración.

El detalle ocurrió dentro del cuarto calma, donde Mariana se encontraba junto a Beba y la actriz Lady Noriega.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

Hasta allí llegaron Eidevin y sus compañeros Juanda Caribe, Juan Palau, Juanse, Campanita y Tebi para sorprenderla con una interpretación musical.

El grupo ingresó al cuarto interpretando una canción romántica cuya letra incluía frases como “Sigo esperando por tu amor” y “Si me piensas como lo hago yo”.

Durante el coro repetían “dame un besito”, mientras Eidevin sostenía una flor y una canasta con varios alimentos.

Mientras sonaba la interpretación, Mariana observaba la escena con una sonrisa. En medio de la interpretación, Juan Palau improvisó un verso en rap, lo que animó aún el momento y fue allí cuando las tres mujeres de Calma reaccionaron entre risas y aplausos, incluso con baile.

Al finalizar la primera parte de la serenata, Eidevin le entregó la canasta a Mariana y ambos se dieron un beso en la boca, provocando gritos y celebraciones entre sus compañeros, quienes saltaban y reían.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Quién era el invitado en la boda de Jhonny Rivera confundido por su parecido con Yeison Jiménez

¿Qué pasó después del primer beso entre Eidevin y Mariana Zapata?

Tras el momento, Mariana expresó: “Me encantó, gracias”. Luego se abrazaron mientras los demás pedían otra canción. Fue entonces cuando Juanda Caribe exclamó: “¡Otra cantadita y otro beso!”.

El grupo retomó la interpretación y, nuevamente, Mariana se acercó a Eidevin, dándole otro beso frente a todos.

Todo esto ocurre después de varios días en los que el creador de contenido había mostrado interés tanto por Mariana como por Karola.

El momento también generó reacciones entre los internautas, quienes comentaron la situación haciendo referencia al vínculo previo con Karola y asegurando que esperaban que con ella se diera algo más que un simple coqueteo, dejando mensajes como: “Nos dañaron la novela”.