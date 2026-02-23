Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

Un video de la boda de Jhonny Rivera desató revuelo, pues muchos aseguran que Yeison Jiménez estuvo en la iglesia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El parecido de una persona con Yeison Jiménez en la boda de Jhonny Rivera generó revuelo en redes.
El invitado en la boda de Jhonny Rivera que confundió a todos con Yeison Jiménez. (Fotos: Canal RCN y AFP)

El cantante de música popular Jhonny Rivera se apoderó de las tendencias en Colombia tras contraer matrimonio con Jenny López.

En varios de los videos que circulan en redes sociales, los internautas notaron un detalle que llamó la atención, pues, según algunos comentarios, el cantante Yeison Jiménez también habría estado en la ceremonia religiosa.

¿Yeison Jiménez estuvo en la boda de Jhonny Rivera?

El también cantante de música popular Álzate, quien fue uno de los invitados de honor al magno evento en Pereira, compartió con sus millones de seguidores, un video en el que mostró el momento en el que Jhonny Rivera y Jenny López reciben la bendición del sacerdote y con agua bendita les da la bendición.

Para acompañar el video, Alzate escribió: “El soltero más amado de Colombia estrena nuevo título”.

En las imágenes se ve a la nueva pareja de esposos muy feliz y en especial a Jhonny Rivera visiblemente conmovido.

Más allá del romántico momento que emocionó a muchos al ver a Jhonny entre lágrimas y ya casado con Jenny, Álzate hizo un paneo en el que dejó ver a las personas que estaban en la iglesia.

El parecido de una persona con Yeison Jiménez en la boda de Jhonny Rivera generó revuelo en redes.
El invitado en la boda de Jhonny Rivera que confundió a todos con Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Allí hubo alguien en particular que llamó la atención de los internautas, quienes de inmediato comenzaron a comentar que Yeison Jiménez también habría estado en el evento.

¿Quién era la persona que confundieron con Yeison Jiménez en la boda de Jhonny Rivera?

Se trata de un hombre que estaba justo detrás de Álzate y que tiene un parecido físico con el artista fallecido, a quien se le veía muy contento y emocionado en la boda.

Los internautas tomaron capturas de la persona y en los comentarios reaccionaron con mensajes como:

“Disculpen, creo haber visto a Yeison ahí atrás de Alzate silbando y aplaudiendo”; “¿Yeison Jiménez está en su boda o este casamiento es viejo? Por favor explíquenme”; o “El doble de Yeison Jiménez o estoy mal”, fueron algunos de los comentarios.

El parecido de una persona con Yeison Jiménez en la boda de Jhonny Rivera generó revuelo en redes.
El invitado en la boda de Jhonny Rivera que confundió a todos con Yeison Jiménez. (Foto: AFP)

Mientras tanto, otros usuarios señalaron que podría tratarse de algún familiar de Yeison Jiménez que estuvo en la ceremonia religiosa y que el parecido físico fue lo que generó las especulaciones.

 

