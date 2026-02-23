Nicolás Arrieta recibió un premio tras su eliminación en La casa de los famosos; ¿de qué se trata?

Nicolás Arrieta se sinceró en el After con Karen Sevillano y Vicky Berrío y reveló cuáles fueron las enseñanzas que le dejó su paso por La casa de los famosos Colombia 3.

Nicolás Arrieta recibió premio en el After tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Nicolás Arrieta en el After sobre su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3?

Tras su eliminación, Nicolás Arrieta le contó a las presentadoras que salió siendo otra persona del reality.

Nicolás aseguró que el encierro y el ritmo del programa le cambiaron la percepción sobre los realities y lo complicado que puede ser convivir con desconocidos y estar alejados del mundo exterior.

El youtuber afirmó que es una persona renovada que escucha más a los demás y que se comunica de una manera más asertiva.

Además, Arrieta dijo que ahora estaba más “abierto” con sus colegas y dispuesto a colaborar para hacer crecer el gremio de creadores de contenido, ya que él se consideraba muy esquivo a compartir sus ideas o a dejar que externos influyeran en sus creaciones.

Incluso, reconoció que, por ser así, fue muy duro en sus críticas con muchos colegas y personas del medio, y que aprendió que hay que conocer a las personas antes de emitir juicios. Para él, estas enseñanzas son lo más valioso que se lleva del programa.

¿Cuál fue el premio que le dieron a Nicolás Arrieta tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3?

Karen y Vicky le dieron un premio a Nicolás, pero no fue el mueble de oro. Le reconocieron su particular humor y todas las risas que causó en el público por su irreverente forma de ser.

Nicolás recibió el premio con orgullo, asegurando que no hay mejor conductor para un mensaje que la risa y el humor.

“No hay nada más serio que hacer reír”, expresó, y añadió que lo recibe con alegría porque es el reconocimiento más bonito que ha tenido en su paso por el reality.

La eliminación de Arrieta marca el comienzo de un nuevo ciclo en la novela de la vida real.

En el centro de la trama surge un nuevo romance entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada, generando comentarios e interpretaciones de los demás habitantes sobre la estrategia de ambos.

A esto se suma la llegada de Juancho Arango y Lady Noriega, dos figuras que aportan experiencia al grupo.

Pero sin duda, uno de los momentos más esperados es la entrada de Melissa Gate, finalista de la temporada pasada, quien regresa con encantamientos y poderes nuevos que podrían cambiar el rumbo del juego.