Desde hace varias semanas, muchos internautas han generado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca de los acontecimientos que han llevado a cabo en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, uno de los participantes que más acaparó la atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales fue el creador de contenido digital Nicolás Arrieta, quien cautivó con sus estrategias e innovadora manera de ser.

Por su parte, en la gala de la noche del 22 de febrero, el nombre de Nicolás se convirtió en tendencia tras ser el séptimo eliminado de La casa de los famosos Colombia, en la que se ganó el cariño no solo por parte del público, sino que también, por parte de varios de sus compañeros.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

¿Qué dijo Nicolás Arrieta en Mañana Express tras ser eliminado de La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que una de las galas de eliminación que más comentarios ha generado por parte de los internautas mediante las plataformas digitales se trató acerca de la eliminación de Nicolás Arrieta de La casa de los famosos Colombia.

Esto dijo Nicolás Arrieta en Mañana Express. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, el influenciador fue uno de los invitados especiales en el programa matutino de ‘Mañana Express’, en el que Nicolás Arrieta rompió el silencio acerca de lo que vivió en la competencia, expresando las siguientes palabras:

“Me gustó ver la perspectiva del otro. Ser un poco más paciente al escuchar a los demás y entender que no todos tenemos lo mismo y tampoco venimos del mismo lugar. Chévere conocer a personas tan talentosas con quienes compartí. Mi contenido era periodismo de inmersión para investigar el comportamiento de tantas personas y ver qué pasaba”, agregó Nicolás Arrieta

Artículos relacionados Talento internacional Falleció reconocida influencer de 27 a causa de un procedimiento estético: ¿quién?

¿Cuál fue la sección que Nicolás Arrieta creó en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Nicolás Arrieta se ganó el cariño de sus seguidores a lo largo de su paso por La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, tras demostrar su creatividad.

¿Cuál fue la sección que Nicolás Arrieta tuvo en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados Jhonny Rivera Estas fueron las emotivas palabras de Jenny López tras su boda: ¿hizo llorar a Jhonny Rivera?

Así también, se evidenció que el creador de contenido digital creó una auténtica sección llamada: ‘la bitácora del capitán’ en la que analizó con detalle todos los comportamientos de los famosos en la casa.