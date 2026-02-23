Nicolás Arrieta se pronunció tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia
Nicolás Arrieta rompió el silencio en Mañana Express tras su reciente eliminación de La casa de los famosos Colombia.
Desde hace varias semanas, muchos internautas han generado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca de los acontecimientos que han llevado a cabo en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.
Además, uno de los participantes que más acaparó la atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales fue el creador de contenido digital Nicolás Arrieta, quien cautivó con sus estrategias e innovadora manera de ser.
Por su parte, en la gala de la noche del 22 de febrero, el nombre de Nicolás se convirtió en tendencia tras ser el séptimo eliminado de La casa de los famosos Colombia, en la que se ganó el cariño no solo por parte del público, sino que también, por parte de varios de sus compañeros.
¿Qué dijo Nicolás Arrieta en Mañana Express tras ser eliminado de La casa de los famosos Colombia?
Cabe destacar que una de las galas de eliminación que más comentarios ha generado por parte de los internautas mediante las plataformas digitales se trató acerca de la eliminación de Nicolás Arrieta de La casa de los famosos Colombia.
Por esta razón, el influenciador fue uno de los invitados especiales en el programa matutino de ‘Mañana Express’, en el que Nicolás Arrieta rompió el silencio acerca de lo que vivió en la competencia, expresando las siguientes palabras:
“Me gustó ver la perspectiva del otro. Ser un poco más paciente al escuchar a los demás y entender que no todos tenemos lo mismo y tampoco venimos del mismo lugar. Chévere conocer a personas tan talentosas con quienes compartí. Mi contenido era periodismo de inmersión para investigar el comportamiento de tantas personas y ver qué pasaba”, agregó Nicolás Arrieta
¿Cuál fue la sección que Nicolás Arrieta creó en La casa de los famosos Colombia?
Es clave mencionar que Nicolás Arrieta se ganó el cariño de sus seguidores a lo largo de su paso por La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, tras demostrar su creatividad.
Así también, se evidenció que el creador de contenido digital creó una auténtica sección llamada: ‘la bitácora del capitán’ en la que analizó con detalle todos los comportamientos de los famosos en la casa.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike