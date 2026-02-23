Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sale a la luz video de Jenny López a Jhonny Rivera tras dar el “sí, haciendo comentario sobre la diferencia de edad entre ambos.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cuáles fueron las palabras de Jenny López a Jhonny Rivera tras su boda? | Foto: Canal RCN y Freepik

En las últimas horas, varios internautas han generado una gran variedad de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras el especial matrimonio que se llevó a cabo el pasado 22 de febrero entre Jhonny Rivera y Jenny López.

Además, la ceremonia se llevó a cabo en un corregimiento cercano a Pereira, Risaralda, en el que asistieron una gran variedad de celebridades como: Jhon Alex Castaño, Andy Rivera, Alzate, Francy y Arelys Henao.

Por su parte, salió a la luz un video mediante las diferentes plataformas digitales en el que Jenny López le dijo emotivas palabras a Jhonny Rivera tras dar el “sí”, pues se refleja que delante de todos sus invitados, aprovechó la oportunidad para compartir su postura, minutos antes de la ceremonia.

¿Cuáles fueron las emotivas palabras que Jenny López le dijo a Jhonny Rivera?

Cabe destacar que Jhonny Rivera y Jenny López, compartieron todos los detalles de su boda, en el que miles de internautas dividieron opiniones tras los especiales acontecimientos que se llevaron a cabo en la boda.

Este fue el comentario que Jenny López hizo a Jhonny Rivera en su boda. | Foto: Canal RCN

Así también, antes de que ambas celebridades del género popular colombiano dieran el “sí”, Jhonny Rivera conmocionó con su llegada a la iglesia, en el que varios de sus seguidores lo esperaron a las afueras y, de igual modo, cautivó con su traje de gala entre color blanco y negro.

Entre tanto, navegantes han generado una ola de reacciones tras el emotivo video que salió a la luz en el que se reflejan las especiales palabras que le dijo Jenny López a Jhonny Rivera tras su boda, pues le expresó las siguientes palabras:

“Te elijo porque nuestro amor no nació del interés ni de la edad, ni siquiera de lo material. Sino que de algo mucho más profundo. Nació de lo real. Contigo aprendí que el amor verdadero no se explica, se vive. Que no se mide ni en año, ni en cuentas, sino en respeto, complicidad. Tú con tu sencillez me enseñaste que la verdadera riqueza se tiene en el corazón. Gracias por hacer mi vida mucho más feliz y ser mi compañero de vida”, agregó Jenny.

¿Cómo fue el primer baile de casados de Jhonny Rivera y Jenny López?

Desde luego, Jhonny Rivera aprovechó la oportunidad para compartir varios acontecimientos de lo que se llevó a cabo en su boda.

¿Cuál fue el primer baile de casados entre Jhonny Rivera y Jenny López? | Foto: Freepik

Por esta razón, el cantante compartió en conjunto a Jenny, en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, un video en el que presumió su primer baile de casado con la cantante, en el que Andy Rivera, cantó en directo y expresó las siguientes palabras:

“Nuestro primer baile como esposos, Jenny López”, agregó Jhonny Rivera en la descripción de la publicación.

