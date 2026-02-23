En los últimos días, miles de internautas han generado una gran variedad de reacciones a través de las diferentes plataformas digitales tras los diferentes acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, el pasado domingo 22 de febrero, se llevó a cabo la séptima gala de eliminación en el reality en el que Nicolás se convirtió en la nueva celebridad en salir de la competencia.

Así también, internautas y reconocidas celebridades han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales acerca de la inesperada eliminación de Nicolás Arrieta, pues tomó por sorpresa a más de uno.

¿Cómo se reveló la eliminación de Nicolás Arrieta de La casa de los famosos Colombia 3?

Recordemos que los participantes que se encontraron dentro de la placa de nominados el pasado domingo 22 de febrero fueron: Tebi Bernal, Alejandro Estrada, Yuli Ruíz, Alexa Torrex, Karola Alcendra, Valentino Lázaro y Nicolás Arrieta.

¿Por qué razón Nicolás Arrieta fue eliminado de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Sin embargo, durante la gala de eliminación, Tebi Bernal quedó con Nicolás Arrieta bajo la expectativa de saber cuál de ellos dos saldría de La casa de los famosos Colombia.

A pesar de esta situación, el público tomó la decisión de elegir mediante sus votaciones que la nueva celebridad en ser eliminada del programa sería Nicolás Arrieta.

¿Qué reacciones dejó en redes sociales la eliminación de Nicolás Arrieta?

Desde luego, la eliminación de Nicolás Arrieta de La casa de los famosos Colombia ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas, quienes expresaron su opinión al respecto.

Estas reacciones dejó la eliminación de Nicolás Arrieta. | Foto: Canal RCN

Johanna Fadul, fue una de las personas que más división de opiniones generó tras la eliminación de Nicolás Arrieta, expresando las siguientes palabras:

“¿Y ahora qué hago con esta información?”, agregó Johanna Fadul.

Así también, Marilyn Patiño, expresó su felicidad tras la eliminación de Nicolás Arrieta, pues puso dos emojis en el comentario de la publicación compartida en la cuenta oficial de Instagram del Canal RCN, en el que compartió su reacción tras algunas diferencias que se presentaron entre ellos, hace varias semanas.

Desde luego, Jay Torres, Salomón Bustamante y Javier Gómez compartieron su postura al respecto, en especial, por la participación que tuvo Nicolás Arrieta a lo largo de la competencia de La casa de los famosos Colombia.