¡Congelada Yuli Ruiz!: su hermano le habló Alejandro y a Mariana en La casa de los famosos

El hermano de Yuli Ruiz llegó al congelado de La casa de los famosos Colombia 3 y aprovechó para lanzarle pulla a Mariana y Alejandro.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Hermano de Yuli Ruiz entró en congelados y dejó mensajes a otros participantes.
Congelado de Yuli Ruiz dejó mensaje para Alejandro y Mariana. (Foto: Canal RCN)

Durante la gala de la noche de este domingo 22 de febrero, en La casa de los famosos Colombia 2026 volvieron a quedar congelados con una nueva visita, pues llegó el hermano de Yuli Ruiz.

Aunque los congelados son un momento emotivo para recargar de energía a los participantes, esta noche en particular se sintió mucha intensidad porque es día de eliminación, pero nada impidió que Yuli no se sintiera emocionada.

En medio del congelado de esta noche, pasaron tres momentos que sacudieron las redes sociales y que generó bastante reacciones e incluso entre los famosos.

¿Qué pasó en el congelado de Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026?

Sobre las 8:30 P.M., entró el hermano de Yuli Ruiz durante la dinámica de congelados en La casa de los famosos Colombia 2026 y esto, claramente recargó de mucha emoción a la participante.

Pues el hombre no dejaba de decirle lo hermosa que se veía y no dudó en reiterarle no solo su amor, sino su apoyo, pero, además, le aconsejó que no se dejara de nadie, ya que dentro de la competencia ya ha tenido roce con varias de sus compañeras.

Hermano de Yuli Ruiz entró en congelados y dejó mensajes a otros participantes.

Así mismo, el joven no desaprovechó la oportunidad para hablarle sobre sus “bots”, diciendo que su fandom estaba muy fuerte y la estaba apoyando con firmeza, por eso le dijo que no se preocupara, porque para él, todavía el quedaba tiempo en la competencia.

¿Qué le dijo el hermano de Yuli Ruiz a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 2026?

Mientras que el hermano le hablaba a Yuli Ruiz, Alejandro Estrada se notó algo nervioso, pues fue una gran sorpresa conocer a un familiar de la mujer con la que está teniendo acercamientos románticos en La casa de los famosos Colombia 2026.

Sin embargo, se vio mucho más tranquilo cuando el hombre lo miró y le dirigió la palabra, diciéndole que “le cuidara a la niña”, además, le confesó su opinión sobre él, revelando que es un caballero y también le aconsejó que no se deje de los demás.

Por otro lado, tras salir de La casa, él le dijo a Carla Giraldo y a Marcelo Cezán que su hermana tenía derecho a enamorarse, sin refutar que Yuli se haya besado con Alejo en la noche del sábado.

Hermano de Yuli Ruiz lanzó pullas en pleno congelado.

¿El congelado de Yuli Ruiz le habló a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026?

Además de hablarle a Alejandro Estrada, el hermano de Yuli Ruiz se dirigió a Mariana Zapata, al hablar sobre los supuestos bots de la famosa.

Cuando él le dijo a su hermana que su fandom la estaba apoyando, los “bots” se estaban activando y que él los estaba dirigiendo, pero fue claro al decir que no eran mil, por eso le dijo a Mariana que eran muchos más los que estaban apoyando a Yuli.

La creadora de contenido lo miró muy seria, pero no trascendió el asunto, porque fue lo único que él le dijo.

