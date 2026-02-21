Desde hace varias semanas, miles de internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca de los diferentes acontecimientos que han tenido las celebridades que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, el nombre de Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, se ha convertido en tendencia al compartir sus polémicos comentarios dentro de la competencia, en especial, por la cercanía que tuvo con el exparticipante Jay Torres en la competencia.

Por su parte, Andrés Gómez, fue uno de los invitados especiales en el programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’, en el que compartió su reacción acerca de los rumores que se circularon en las diferentes plataformas digitales acerca de la supuesta cercanía que Beba tuvo con Jay.

¿Qué confesión hizo el esposo de Beba en las últimas horas?

Cabe destacar, que Andrés Gómez, se ha destacado por ser un creador de contenido digital quien ha generado una variedad de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de la participación que ha tenido Beba en la competencia.

Por esta razón, Andrés Gómez, compartió en las últimas horas mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 18 mil seguidores, acerca de las estrategias de juego que ha tenido Beba en La casa de los famosos Colombia, pues, expresó las siguientes palabras.

“En este juego no siempre avanza sino quien más aporta, sino quien tiene el respaldo más grande de seguidores para intentar frenar a quien está dando todo. También, es evidente que Beba no tiene el mismo fandom grande. De hecho, es de los más pequeños. Al final, muchas cosas de las que pasan por dentro ocurren por cosas que pasan por fuera”, agregó Beba.

¿Cuál ha sido la participación de Beba en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que las recientes palabras del esposo de Beba, quien es Andrés Gómez, ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas. Sin embargo, la influenciadora se ha ganado el cariño por parte de sus seguidores al demostrar su gran personalidad.

Desde luego, Beba ha tenido la oportunidad de cautivar con su talento, estrategias de juego y ser una persona parcial, pues, evalúa con detalles las respectivas actitudes que tienen sus compañeros en La casa de los famosos Colombia, ¿qué ocurrirá próximamente?