Desde hace varios meses, el nombre de Giovanny Ayala se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras el desafortunado momento que atravesó tras la desaparición de su hijo Miguel Ayala.

Sin embargo, el joven cantante apareció tras una larga búsqueda por parte de las autoridades, quien en la actualidad se encuentra cautivando a sus seguidores con su carrera de cantante.

Así también, miles de navegantes se han preguntado acerca de la vida sentimental del cantante Giovanny Ayala, quien ha presumido desde hace un largo periodo de tiempo a una bella mujer.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Adiós a un cantante! La música se viste de luto tras confirmarse su muerte en graves condiciones

¿Quién es la bella novia del cantante Giovanny Ayala?

Es clave mencionar que Giovanny Ayala ha adquirido un importante posicionamiento por parte de los internautas no solo por cautivar con su amplia trayectoria profesional, sino que también, por presumir la especial relación que tiene en la actualidad.

Ella es la guapa novia se Giovanny Ayala. | Foto: Buen Día, Colombia

Recientemente, Giovanny Ayala presumió en sus redes sociales la especial relación que tiene con una joven mujer llamada: María Gómez, con quien ha compartido gratificantes momentos a nivel personal y profesional.

Hace pocas horas, Giovanny reposteó una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 569 mil seguidores, una fotografía en la que aparece junto a su bella novia, quien le dijo las siguientes palabras:

Artículos relacionados Influencers Maiker Smith recibió impactante noticia tras ser eliminado de La casa de los famosos

“Muy orgulloso de la compañera que Dios me dio. Mi cómplice de esta aventura es la vida. Te amo”, agregó Giovany Ayala en la descripción de la publicación.

¿A qué se dedica María Gómez, la bella novia de Giovanny Ayala?

Desde que Giovanny Ayala confirmó su especial relación con María Gómez, miles de internautas se han preguntado acerca de la vocación de la mujer.

A esto se dedica la novia de Giovanny Ayala. | Foto: Canal RCN

En la actualidad, se refleja que María Gómez comparte varios acontecimientos de su vida personal mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 25 mil seguidores.

Artículos relacionados Ana María Estupiñán Reacción de famosos tras el nacimiento del hijo de Ana María Estupiñán: ¿qué dijeron del nombre?

Así también, se refleja que es creadora de contenido digital al compartir sucesos de lo que hace en su vida cotidiana y, de igual modo, al presumir la especial relación que tiene con el cantante Giovanny Ayala con quien tiene una gran química.