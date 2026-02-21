Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeison Jiménez se la habría aparecido a su hermana: esto reveló

En redes sociales, Lina, la hermana de Yeison Jimémez, conmovió al revelar la forma en la que el cantante se le habría aparecido.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Hermana de Yeison Jiménez asegura haber sentido su presencia
Yeison Jiménez se habría manifestado a su hermana. (Foto: Canal RCN)

El pasado sábado 10 de enero, Yeison Jiménez perdió la vida en medio de un accidente aéreo, pues viajaba desde Boyacá hasta Medellín, precisamente, para cumplir un compromiso laboral.

Artículos relacionados

El artista se había presentado la noche anterior en Santander y tenía que llegar a Marinilla para otro show y allí, sus músicos conocieron la trágica noticia del accidente, ya que ellos viajaron primero y estaban a la espera del vocalista.

Tras su fallecimiento, el artista sigue siendo recordado y extrañado, ya que sus seres amados no quieren dejar morir su legado y su familia, lo recuerda casi que a diario, según lo que comparten en sus redes.

Artículos relacionados

¿Cómo se le habría aparecido Yeison Jiménez a su hermana?

A través de sus historias en Instagram, Lina Jiménez reveló una conmovedora historia con cuatro fotos, en dos de ella sale una mariposa y en otra, dejó la foto de Yeison con Juan Manuel Rodríguez, el primo que falleció junto a él.

Yeison Jiménez se habría manifestado a su hermana
Yeison Jiménez habría visitado a su hermana en forma de mariposa. (Foto: Freepik)

Sin duda, esta imagen generó gran conmoción, debido a que Lina habría dado a entender que su hermano la pudo visitar a través de la aparición de la mariposa.

De hecho, muchas personas creen que sus seres amados fallecido, los visitan por medios de ciertos animales.

Artículos relacionados

¿Qué ha pasado tras el fallecimiento de Yeison Jiménez?

Luego de más de un mes de fallecido, Yeison Jiménez sigue siendo llorado por sus seguidores, quienes en redes dicen que todavía no pueden asimilar que el cantante ya no esté hoy ente nosotros.

Yeison Jiménez habría visitado a su hermana
Hermana de Yeison Jiménez asegura haber sentido su presencia. (Foto: Canal RCN)

Por eso mismo, ellos dicen que, si sienten tanto dolor, no se imaginan cómo puede estar su familia, quienes tuvieron una pérdida muy grande.

En el caso de Lina, su hermana, ella ha revelado que pareciera que él estuviera de gira y por eso lo sigue esperando y cree que es mentira que ya no lo volverá a ver nunca más.

Por otro lado, durante estos últimos días, la esposa de Yeison, Sonia Restrepo, fue vista en redes cuando recibió la cadena de ‘Mi promesa’, la que tanto caracterizaba al cantante y fue la joya con la que murió, junto a un reloj y otros accesorios.

En el clip, se ve que ella recibe la cadena restaurada y al tenerla en sus manos, se ve su rostro con profunda tristeza.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Eric Dane dejó una entrevista antes de fallecer Talento internacional

Revelan el estremecedor mensaje que dejó el actor Eric Dane a sus hijas antes de morir

El actor de 'Grey's Anatomy', Eric Dane, dejó en video unas emotivas palabras para su esposa e hijas antes de fallecer.

Blessd

Blessd es criticado por supuesta canción dedicada a La Suprema

En medio de la polémica por su supuesta infidelidad, Blessd es criticado por su última canción presuntamente dedicada a su ex.

Karol G lanza indirecta que confirmaría su soltería Karol G

Karol G rompió el silencio al referirse sobre su soltería: esto reveló

Karol G ya no dio señales confusas y habría dado detalles sobre su situación amorosa, revelando su soltería.

Lo más superlike

Maiker confesó si guardaría rencor a Johanna Fadul Johanna Fadul

Maiker rompió el silencio y reveló su opinión de Johanna Fadul: ¿le volvería a hablar?

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, Maiker dio su opinión sobre su relación con Jhonna Fadul.

Los therians llegaron a Bogotá: estas fotografías se hicieron virales en redes sociales Talento nacional

Los therians llegaron a Bogotá: estas fotografías se hicieron virales en redes sociales

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?

Ella es María Gómez, la novia de Giovany Ayala a quien presume en redes: ¿a qué se dedica? Giovanny Ayala

Ella es María Gómez, la novia de Giovany Ayala a quien presume en redes: ¿a qué se dedica?

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología