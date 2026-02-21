Yeison Jiménez se la habría aparecido a su hermana: esto reveló

El pasado sábado 10 de enero, Yeison Jiménez perdió la vida en medio de un accidente aéreo, pues viajaba desde Boyacá hasta Medellín, precisamente, para cumplir un compromiso laboral.

El artista se había presentado la noche anterior en Santander y tenía que llegar a Marinilla para otro show y allí, sus músicos conocieron la trágica noticia del accidente, ya que ellos viajaron primero y estaban a la espera del vocalista.

Tras su fallecimiento, el artista sigue siendo recordado y extrañado, ya que sus seres amados no quieren dejar morir su legado y su familia, lo recuerda casi que a diario, según lo que comparten en sus redes.

¿Cómo se le habría aparecido Yeison Jiménez a su hermana?

A través de sus historias en Instagram, Lina Jiménez reveló una conmovedora historia con cuatro fotos, en dos de ella sale una mariposa y en otra, dejó la foto de Yeison con Juan Manuel Rodríguez, el primo que falleció junto a él.

Yeison Jiménez habría visitado a su hermana en forma de mariposa. (Foto: Freepik)

Sin duda, esta imagen generó gran conmoción, debido a que Lina habría dado a entender que su hermano la pudo visitar a través de la aparición de la mariposa.

De hecho, muchas personas creen que sus seres amados fallecido, los visitan por medios de ciertos animales.

¿Qué ha pasado tras el fallecimiento de Yeison Jiménez?

Luego de más de un mes de fallecido, Yeison Jiménez sigue siendo llorado por sus seguidores, quienes en redes dicen que todavía no pueden asimilar que el cantante ya no esté hoy ente nosotros.

Hermana de Yeison Jiménez asegura haber sentido su presencia. (Foto: Canal RCN)

Por eso mismo, ellos dicen que, si sienten tanto dolor, no se imaginan cómo puede estar su familia, quienes tuvieron una pérdida muy grande.

En el caso de Lina, su hermana, ella ha revelado que pareciera que él estuviera de gira y por eso lo sigue esperando y cree que es mentira que ya no lo volverá a ver nunca más.

Por otro lado, durante estos últimos días, la esposa de Yeison, Sonia Restrepo, fue vista en redes cuando recibió la cadena de ‘Mi promesa’, la que tanto caracterizaba al cantante y fue la joya con la que murió, junto a un reloj y otros accesorios.

En el clip, se ve que ella recibe la cadena restaurada y al tenerla en sus manos, se ve su rostro con profunda tristeza.